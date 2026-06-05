No será en España: confirman dónde se jugará el amistoso de Chile vs. República Democrática del Congo

La Selección Chilena continúa con su gira por Europa, donde afrontará dos amistosos internacionales que servirán para seguir probando variantes y sumar rodaje de cara al futuro.
La Roja enfrentará primero a Portugal, selección que dirá presente en el Mundial de 2026 y que es liderada por Cristiano Ronaldo, además de contar con varias figuras de primer nivel.
Posteriormente, el combinado dirigido por Nicolás Córdova se medirá ante República Democrática del Congo. Sin embargo, durante los últimos días existía incertidumbre respecto al lugar donde se disputaría este compromiso.
¿Qué había pasado? Inicialmente, el encuentro estaba programado para jugarse en Cádiz, España. No obstante, las autoridades locales pusieron reparos debido a un posible brote de ébola registrado en territorio congoleño, solicitando una serie de restricciones sanitarias que terminaron impidiendo la realización del partido en dicha ciudad.
Chile vs. República Democrática del Congo se jugará en Francia
Ante este escenario, en La Roja comenzaron rápidamente la búsqueda de una nueva sede para albergar el compromiso, manejando distintas alternativas en territorio europeo.
Finalmente, una de ellas terminó imponiéndose. Según informó Radio ADN, el duelo entre Chile y República Democrática del Congo se disputará el próximo martes 9 de junio, a partir de las 14:00 horas de Chile, en Orleans, Francia.
De esta manera, la escuadra nacional cerrará su gira europea en suelo francés, enfrentando a una selección que ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años y que también estará presente en la próxima cita planetaria.
¿Cuándo y a qué hora juega Chile el primer amistoso ante Portugal?
El duelo entre la Selección de Portugal y la Selección Chilena se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor en Lisboa.