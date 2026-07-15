¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO el Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026

Surgieron dudas en las últimas horas sobre la transmisión del Inglaterra vs Argentina y si Chilevisión lo transmitirá o no.

En esta jornada se disputará lo que será la última semifinal del Mundial 2026, en donde en este miércoles, las selecciones de Inglaterra y Argentina definirán al último finalista de esta Copa del Mundo en Atlanta.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se ilusiona con llegar a la final de esta competencia, en la que tras mostrar un buen rendimiento y contando con una gran versión de jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane, se ilusiona con estar en el partido definitorio.

Por otra parte, la Selección de Argentina que es comandada por Lionel Scaloni, busca cuidar su corona de Qatar 2022 y de la mano de Lionel Messi, busca llegar a la final para seguir soñando con el bicampeonato Mundial.

Argentina quiere llegar a la final | Foto: Getty Images

Afortunadamente para los fanáticos del fútbol en Chile, para este partido Chilevisión transmitirá completamente EN VIVO y GRATIS por TV abierta. También se podrá ver ONLINE en las distintas plataformas del canal nacional.

Así las cosas, está todo listo para que este miércoles se viva un verdadero partidazo en Atlanta entre Inglaterra y Argentina, quienes en un partido más que especial buscarán definir al último finalista.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Inglaterra y Argentina definirán al último finalista de esta Copa del Mundo 2026.

definirán al último finalista de esta El Mercedes-Benz Stadium en Atlanta albergará este compromiso.

Chilevisión transmitirá el encuentro gratis y en vivo por televisión abierta.