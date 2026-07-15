Alexis Mac Allister calienta la previa del Argentina vs Inglaterra: sus dichos dan que hablar

El volante argentino Alexis Mac Allister enciende con todo la previa en el duelo ante Inglaterra.

Una previa bastante agitada es la que se ha vivido para lo que será la segunda y última semifinal de este Mundial 2026, la que enfrentará a Inglaterra y Argentina, en donde tan solo uno podrá conseguir el objetivo de llegar a la gran final y enfrentar a España.

A horas de lo que será este compromiso, el volante argentino Alexis Mac Allister conversó con la prensa pensando en lo que será este duelo ante Inglaterra, en la que dejó un mensaje que encendió la previa de este partido que será crucial para ambos.



“Juego contra la mayoría de ellos todos los fines de semana y está claro que físicamente son muy fuertes. Dicho esto, creo que en este Mundial se ha visto, no sé si llamarlo cansancio o no, pero ellos no tienen ese ritmo que caracteriza a la Premier League”, partió señalando Mac Allister.

Siguiendo en aquello, el volante del Liverpool de Inglaterra trató de encontrar una explicación a este bajo rendimiento que ve en los ingleses en este Mundial: “No sé si es un poco por el calor, el clima y demás”.

Mac Allister dejó dichos que prenden la previa | Foto: Getty Images

Dejando estos polémicos dichos de un principio, el jugador de la Selección Argentina sabe de la jerarquía de los jugadores ingleses en todas sus líneas, en la que saben que son un rival de cuidado y que como equipo deberán hacer un partido perfecto para lograr el pase a la final.

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“Son un gran equipo, nosotros los respetamos muchísimo, como siempre lo hicimos con todas las selecciones que enfrentamos y desde ese respeto vamos a dar lo mejor para que salga bien, porque al final nosotros confiamos mucho en nosotros, sabemos muy bien lo que hacemos y no nos vamos a mover de ahí”, remarcó.

Finalmente, Mac Allister fue consultado sobre si este partido tiene algo de especial más allá de lo futbolístico, en la que el volante le bajó todo el perfil a algo fuera de la cancha y señala que la gran importancia de este duelo solo pasa en que definirán al finalista del Mundial.

“Por el hecho de que será una semifinal de Mundial, obviamente que eso trae muchísima tensión, intensidad y demás cosas, pero bueno, nosotros tenemos suerte de que ya jugamos esta instancia del Mundial anterior”, cerró.

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🚨🚨 Alexis Mac Allister 🇦🇷 : « Je ne sais pas si on peut appeler ça de la fatigue mais, dans cette Coupe du monde…



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