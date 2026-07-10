Kylian Mbappé enciende todas las alarmas en Francia: preocupación total en el Mundial 2026

El delantero de Francia, Kylian Mbappé sin duda que se ha consolidado como la gran figura de este Mundial 2026, en la que el crack del Real Madrid ha mostrado su mejor versión futbolística, la que tiene hoy a su país en las semifinales de la Copa del Mundo.

En el último encuentro por los cuartos de final ante Marruecos, la Selección de Francia se impuso por 2-0, en donde el atacante volvió a ser importante en la clasificación de su país anotando uno de lo goles.

Lamentablemente, no todo es felicidad para los dirigidos por Didier Deschamps pensando en esta recta final de la Copa del Mundo, ya que Mbappé encendió las alarmas por una situación seria.

El goleador de Francia generó toda al preocupación tras salir del campo de juego reemplazado en el duelo ante Marruecos a los 77 minutos por Jean-Philippe Mateta, tras un duro golpe que sufrió en su tobillo.

Mbappé preocupa en Francia | Foto: Getty Images

Tras esto, el goleador de 27 años se ubicó en el banco de suplentes con una bolsa de hielo, generando preocupación pensando en lo que serían los próximos desafíos con Francia.

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Si bien el mismo goleador luego del partido le bajó el perfil a este golpe pensando en los próximos duelos, en Francia existe mucha preocupación por la situación que puede generar para Mbappé este golpe, la que enciende alarmas.

Preocupación en Francia por Mbappé

Tras esta situación, el periodista Fabrice Hawkins en su cuenta de ‘X’ informó que desde la Selección de Francia seguirán con mucho cuidado esta situación de Kylian Mbappé y su dolencia en el tobillo, la que puede generar un importante dolor de cabeza en esta recta final.

“Si no hay duda de que podrá mantener su lugar en la semifinal contra Bélgica o España, el estado del tobillo de Kylian Mbappé será seguido de cerca por el staff, para que esté en plena posesión de sus medios”.

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“Es el mismo tobillo que había sido víctima de la entrada de Loïc Perrin en la final de la Copa de Francia en 2020. Si su tobillo está mejor desde entonces, sigue siendo frágil. Es por eso que el staff del equipo de Francia le prestará atención en los próximos días“, cerró.

En Francia tomarán mucho cuidado por la situación de Kylian Mbappé, en la que esperan que no pase a mayores y que su goleador pueda estar de la mejor forma en esta fase final del Mundial.

❗️S’il n’y a pas de doute sur le fait qu’il pourra tenir sa place en demi-finale contre la Belgique ou l’Espagne, l’état de la cheville de Kylian Mbappé sera suivi de près par le staff, pour qu’il soit en pleine possession de ses moyens.



C’est la même cheville qui avait été… pic.twitter.com/AmH3feu9EP — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 10, 2026