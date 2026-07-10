Kylian Mbappé no se guarda nada y lanza dardo al árbitro argentino Facundo Tello por el penal: Esto dijo

El delantero de Francia se refirió al árbitro Facundo Tello tras lo sucedido en el penal que malogró ante Marruecos.

Francia mostró su chapa de candidato al Mundial de Norteamérica 2026 el día de ayer, toda vez que superó sin problemas a Marruecos por 2-0 y con un Kylian Mbappé que estuvo sencillamente intratable en la cancha de Foxborough, Massachussets.

El delantero del Real Madrid pudo haber abierto el marcador en el primer tiempo con un penal, pero Bono se lo atajó. Eso sí, sigue la polémica por la demora que hubo para patearlo y que terminó por desconcentrar al francés.

Una vez finalizado el compromiso, Mbappé se refirió a la polémica y apuntó al juez argentino, Facundo Tello: “No disparo bien este penalti, pero fue complicado. Hubo un lío con el árbitro”, dijo en primera instancia.

Mbappé criticó a Tello. | Foto: Getty Images

En esa línea, Mbappé complementa sus dichos diciendo que “Me dijo que había penalti. Me preparé, pero volvió a verme para decirme que ya no había penalti. Me dejé desconcentrar”, recalcó la estrella del Real Madrid.

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Francia está instalada en las semifinales de la Copa del Mundo. ¿El rival? Saldrá del ganador del duelo entre España y Bélgica que este viernes 10 de julio definen la segunda llave de cuartos de final en la cita mundialista.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia venció 2-0 a Marruecos en Foxborough por el Mundial de Norteamérica 2026.

Kylian Mbappé criticó al árbitro Facundo Tello por desconcentrarlo antes de fallar un penal.

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