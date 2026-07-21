Vuelco total: La tremenda ayuda que recibió Leandro Paredes en Argentina por parte de la FIFA

El mediocampista de Argentina armó un escándalo tras la final del Mundial 2026 y ahora hay un vuelco total con su caso.

La Selección Argentina se quedó sin bencina en la final del Mundial de Norteamérica 2026 ante España, país que se quedó con la Copa del Mundo tras superar a la albiceleste por la cuenta mínima con gol de Ferran Torres.

Uno de los protagonistas -para mal- de la final fue Leandro Paredes, quien tras el pitazo final armó un escándalo que, en un principio, habría sido sancionado con una tarjeta roja administrativa según los primeros reportes.

Paredes, finalmente, no recibió tarjeta roja. | Foto: Getty Images

“Argentina enfrentará una investigación por los feos incidentes al final de la final de la Copa Mundial, ha confirmado la FIFA. El comité disciplinario de la FIFA ha designado a un fiscal disciplinario y de ética para revaluar lo que ocurrió después del pitazo final”, informó Dale Johnson, periodista de BBC Sport.

Lo más increíble, eso sí, es que finalmente Paredes no recibió ningún tipo de sanción: “Inicialmente, la FIFA informó que Leandro Paredes había sido expulsado por el árbitro Slavko Vincic después de que empujara por el cuello a Eric García, de España”.

“La tarjeta roja de Paredes fue eliminada del registro poco después. La FIFA ha confirmado a BBC Sport que no se tomó ninguna acción disciplinaria”, remató en el cierre con el trasandino saliendo libre de polvo y paja tras dejar la escoba en la final.

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En síntesis

Ferran Torres le dio el título del Mundial 2026 a España ante Argentina.

Leandro Paredes quedó sin sanción disciplinaria tras ser desestimada su tarjeta roja.

La FIFA investigará a Argentina por los incidentes posteriores al partido.