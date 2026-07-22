El potente mensaje de Aníbal Mosa a quienes cuestionan la demora de los refuerzos en Colo Colo: “Nosotros estamos…”

El presidente de Blanco y Negro abordó uno de los temas que más inquieta a los hinchas albos y dejó en claro cuál es la estrategia del Cacique.

Tras la finalización de la primera rueda, el mercado de fichajes invernal se ha transformado en uno de los temas que más debate ha generado entre los hinchas de Colo Colo.

A pesar de liderar con comodidad la Liga de Primera 2026, en Blanco y Negro continúan buscando incorporar nuevos nombres para fortalecer el plantel dirigido por el argentino Fernando Ortiz.

Sin embargo, la demora en concretar refuerzos ha provocado cuestionamientos por parte de un sector de la hinchada alba, que esperaba que la gerencia deportiva cierre rápidamente las incorporaciones.

Aníbal Mosa explica la demora

Frente a ese escenario, Aníbal Mosa, presidente que maneja los hilos del club, en plena conferencia de prensa explicó por qué el Cacique no está acelerando las negociaciones y aseguró que la prioridad no pasa por actuar con desesperación.

“Nosotros, una vez terminada la primera rueda, nos podríamos haber sentado al frente de ustedes y decirle a todo el mundo que no íbamos a traer a nadie y nadie nos hubiese dicho nada. Diez puntos de ventaja… ¿qué me vienes a pedir si tienes un equipo y no tienes competencias internacionales? Así que arréglenselas con lo que tienen, que es muy bueno, y la hinchada en general hubiese estado de acuerdo”, sostuvo.

El claro mensaje de Aníbal Mosa por los refuerzos | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Sin embargo, el mandamás albo aseguró que la mirada apunta más allá del presente. “Nosotros estamos viendo el 2027. Nuestra premura no es la pelea chica, sino a mediano plazo”, afirmó.

Finalmente, el empresario puertomontino reiteró que seguirá trabajando en el mercado, aunque sin apresurarse. “Nosotros no estamos desesperados por incorporar gente. Queremos incorporar porque queremos asegurar este puesto y pensar en el 2027 (…) Nosotros queremos reforzar el equipo pero reforzarlo inteligentemente”, sentenció.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en la Liga de Primera?

Respecto a los plazos, el mercado se mantiene activo hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la fecha 19, es decir, hasta previo al fin de semana del 16 de agosto