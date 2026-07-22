En las últimas horas desde el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en Argentina se refirieron a las teorías conspirativas.

En la Selección Argentina aún mantienen la pena de lo que fue la derrota en la final de la Copa del Mundo, en donde el equipo de Lionel Scaloni no vio una ante España y cayó en la final por 1-0, despidiéndose del gran sueño de poder ser bicampeones del mundo.

Tras lo que fue esta derrota, en Argentina han querido armar una tremenda novela después de caer ante los españoles, en la que diversas teorías conspirativas son las que han aflorado en aquel país por lo que fue esta final, en la que no pueden creer la derrota de su equipo.

Ante esto, en las últimas horas uno de los ayudantes de Lionel Scaloni en Argentina, Roberto Ayala conversó con ‘Radio La Red’ y se refirió a lo que son estas teorías conspirativas tras la derrota de la ‘Albiceleste’, las que considera más que insólitas y las descarta por completo.

“Son cosas que escuchamos y decimos ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’, sinceramente no lo entendemos, porque no ha pasado nada de eso”, remarca.

Ayala habla sobre las teorías conspirativas | Foto: Getty Images

Concluyendo, Ayala deja de lado lo que es esa polémica y le da todos los méritos a la Selección de España tras este título, en la que sin pelos en la lengua indica que superó a la Argentina y de forma justa se coronó como campeón.

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“Ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar solamente de fútbol, lo que ha pasado en el campo en cuanto a fútbol y lo otro no suma”, cerró.

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