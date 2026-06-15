Una de las imágenes que llamó la atención en el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 fue la presencia de Sebastián Cáceres utilizando una máscara protectora en su rostro. El defensor, titular en el equipo de Marcelo Bielsa, salió a la cancha con este implemento debido a una delicada lesión sufrida semanas antes.

El origen del problema se remonta a la Liguilla de la Liga MX, cuando el zaguero del América recibió un fuerte golpe en la cara durante un duelo ante Pumas. La acción encendió las alarmas de inmediato, obligándolo incluso a perderse el partido de vuelta de su club.

Según informó el propio América en ese momento, Cáceres sufrió una conmoción, además de una fractura del arco cigomático y un trauma ocular, lesiones de consideración que requirieron atención médica especializada y un proceso cuidadoso de recuperación.

Sebastián Cáceres dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Pese a la gravedad del diagnóstico, el defensor logró llegar en condiciones al Mundial, aunque con una medida preventiva clave: el uso de una máscara protectora. Este implemento le permite resguardar la zona afectada y evitar complicaciones ante cualquier nuevo impacto durante el juego.

La confianza de Marcelo Bielsa fue fundamental en este proceso. A pesar de contar con otras alternativas en defensa, el técnico argentino decidió incluir a Cáceres como titular en el estreno, valorando su rendimiento y evolución física en los entrenamientos previos.

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Uruguay busca aprovechar el escenario en el grupo

Más allá del caso individual, Uruguay tiene claro que el partido ante Arabia Saudita es clave. Tras el sorpresivo empate de España ante Cabo Verde, el panorama del grupo quedó abierto, aumentando las opciones de la Celeste de encaminar su clasificación.

DATOS CLAVE

El defensor Sebastián Cáceres usó una máscara protectora en el debut mundialista de Uruguay.

El zaguero sufrió una fractura del arco cigomático y un trauma ocular con América.

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