La Cabra de Bolavip se la juega con su pronóstico para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La Cabra de Bolavip ya dejó su resultado para la final entre España y Argentina.

El Mundial 2026 está a solo minutos de que se dispute su último compromiso, en donde las selecciones de España y Argentina darán vida a la gran final de esta competencia.

El duelo que se disputará en el MetLife Stadium, tiene un pronóstico bastante reservado, en la que ambas escuadras harán todo para poder marcar diferencias y quedarse con el título.

A minutos de este duelo, La Cabra de Bolavip se encargó de dar su pronóstico para esta gran final, en la que vaticinó al campeón de esta Copa del Mundo.

¿Su pronóstico?: es un triunfo para la Selección de Argentina, quien de ser así y cumplirse el vaticinio de La Cabra de Bolavip, lograría su cuarto título en un Mundial.

El duelo entre la Selección de España y la Selección de Argentina se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en el MetLife Stadium y el juez del partido será Slavko Vincic.

VIDEO: REVISA LA PREDICCIÓN DE LA CABRA DE BOLAVIP