La estadística no miente: ¿Cuál es el equipo más favorecido por el VAR en el Mundial 2026?

Una investigación muestra cuál es el equipo más beneficiado por el VAR en el Mundial y, también, al más perjudicado.

El Mundial de Norteamérica 2026 está llegando a su fin y hoy día comenzarán las semifinales de la cita mundialista, donde Francia enfrentará a España en Texas y mañana Argentina hará lo propio con Inglaterra en Atlanta.

Una de las grandes polémicas que ha sacudido a la cita mundialista es la intervención del VAR, donde muchos dicen que el gran beneficiado es Argentina, equipo que busca repetir el título conseguido en 2022.

Las reclamaciones de los hinchas, eso sí, no están muy alejadas de la realidad: una investigación del periodista chileno, Luis Reyes, revela que Argentina ha sido el país más beneficiado por el VAR durante la Copa del Mundo.

Oh, sorpresa: Argentina es el más beneficiado por el VAR. | Foto: Getty Images

En 5 intervenciones del VAR, Argentina siempre tuvo el cobro a favor y ninguno en contra por parte de los árbitros que estaban en la cabina. Lo sigue México con 4, Portugal y Arabia Saudita con 3 y ninguno en contra.

Lo más increíble de la estadística es ver qué equipo es el que ocupa el puesto 48, el último: Inglaterra. Los ingleses tuvieron 5 intervenciones del VAR, en donde sólo fueron ‘beneficiados’ en una y les cobraron en contra en otras 4.

Publicidad

¿Influirá la estadística en la semifinal? Argentina con Inglaterra se verán las caras el día de mañana en Atlanta, Georgia y ambos buscarán ser el segundo finalista de la Copa del Mundo para disputar el título el domingo en Nueva Jersey.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

🧐 INVESTIGACIÓN PROPIA



Argentina es la selección más favorecida por el videoarbitraje en la Copa del Mundo 2026. El VAR ha tenido 5 apariciones en los partidos de la albiceleste y en todas ha sido beneficiada, sin ninguna sanción en contra.https://t.co/o8Oaa53pJn pic.twitter.com/tWfm2vSaMn — Luis Reyes Sepúlveda (@elluchoreyes) July 14, 2026

Publicidad

En síntesis

El periodista Luis Reyes reveló que Argentina es el país más beneficiado por el VAR.

Argentina tuvo cinco intervenciones del VAR, todas con cobros a favor de la selección.

Inglaterra ocupa el último lugar con cuatro fallos en contra por el VAR.