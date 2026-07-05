El fuerte palo de Alejandro Domínguez a Francia tras el triunfo sobre Paraguay: “No es el equipo que…”

El presidente de la Conmebol dejó una dura reflexión sobre el nivel de Francia tras el ajustado triunfo ante Paraguay en el Mundial 2026.

Tras el triunfo de Francia por 1 a 0 ante Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, el análisis del encuentro dejó distintas lecturas sobre el desarrollo del juego, especialmente por el planteamiento del equipo de Gustavo Alfaro y las dificultades que generó al conjunto europeo.

El cuadro sudamericano no tuvo un plan ofensivo constante, pero sí propuso un partido intenso, físico y muy cerrado, apostando por un bloque bajo y por achicar espacios para frenar el juego de Le Blues.

Aun así, el equipo de Didier Deschamps logró quedarse con la victoria gracias a un gol de Kylian Mbappé, en un duelo apretado que le exigió más de lo esperado para avanzar a los cuartos de final.

Kylian Mbappé celebrando su gol de penal ante Paraguay | FOTO: by Al Bello/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Alejandro Domíngunez critica a Francia

En medio del análisis posterior al compromiso, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dejó una reflexión que no pasó desapercibida sobre el rendimiento de Francia.

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“No es el equipo que todos dicen que es. Por lo menos hoy lo vi pidiendo la hora, un gesto que a mí me sorprende”, lanzó de entrada.

El dirigente sudamericano profundizó en su lectura del partido y remarcó: “Mucha falencia de Francia. Es un buen equipo, sin dudar, pero no es el que todos dicen que es”.

Finalmente, el oriundo de Asunción también destacó la competitividad del conjunto guaraní pese a la caída. “Paraguay perdió, pero no fue derrotado. Sudamérica siempre juega a todo o nada”, cerró.

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¿A quién enfrentará Francia en los cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección de Francia, tras eliminar a Paraguay, ahora se medirá a Marruecos, que en su turno venció a Canadá. El cruce por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 será este jueves 9 de julio en Boston.Publicidad