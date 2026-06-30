El ente rector del fútbol canceló todas las actividades dentro y fuera del recinto ante el peligro inminente de descargas a tierra. Las autoridades evalúan la situación minuto a minuto.

La tensión liguera internacional de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se trasladó de forma abrupta a los radares meteorológicos. El partido entre México y Ecuador estaba pautado para este martes a las 19:00 hs del Centro de México, pero las severas condiciones climáticas impidieron el desarrollo normal del compromiso, obligando a una postergación de emergencia para el silbatazo inicial.

Debido a una fuerte tormenta eléctrica y las intensas lluvias, la FIFA optó por ingresar de inmediato en el protocolo de prevención y canceló de forma absoluta todas las actividades dentro y fuera del Estadio Azteca, denominado oficialmente de forma liguera internacional como Estadio Ciudad de México para la cita máxima de la FIFA.

La estricta norma de seguridad de la FIFA indica que si un rayo impacta o se detectan señales de descarga eléctrica en un radio de 8 millas (unos 13 kilómetros), el partido no puede jugarse bajo ninguna circunstancia por protocolos de seguridad humana. Por esta razón, los espectadores debieron ponerse a cubierto en los pasillos del coloso y los planteles se retiraron a los vestidores. Si bien la regla general exige esperar 30 minutos desde el último rayo visible, las autoridades informaron que irán actualizando la situación liguera cada 15 minutos.

¿A qué hora arranca el partido liguero?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encuentra a la espera de la resolución definitiva del búnker de la FIFA para dar el puntapié inicial en el césped. En un principio, el juego podría retrasarse hasta las 21:30 horas (Chile) si el clima acompaña, aunque el reconocido periodista Alberto Lati anunció en sus redes sociales que el horario confirmado de emergencia sería a las 21:15 horas.

Las condiciones del clima en la capital azteca marcan una temperatura y sensación térmica helada de 16°C, acompañada de un 30% de probabilidad de lluvias prolongadas y una humedad asfixiante del 85% en el ambiente. Cabe destacar que esta Copa del Mundo ya registra un antecedente idéntico: en la fase de grupos, el duelo entre Francia e Irak estuvo suspendido casi 2 horas en el entretiempo por una tormenta eléctrica liguera internacional antes de reanudarse. ¡A esperar que pase la tempestad en el césped de Santa Úrsula!

México vs Ecuador: Se retrasa el comienzo del partido.

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¿Cómo está el clima en Ciudad de México?