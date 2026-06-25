¿Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde vs. Alemania en el Mundial 2026?

La “Tri” llega al duelo ante Alemania con la obligación de sumar tras un inicio complicado en el Grupo E, donde solo ha conseguido un punto en dos partidos.

Se define el Grupo E del Mundial 2026 y el duelo entre la Selección de Ecuador y la Selección de Alemania aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada, no solo por el contraste de estilos, sino también por lo que está en juego en la tabla de posiciones.

El combinado dirigido por el argentino Sebastián Beccacece llega contra las cuerdas, luego de caer ante Costa de Marfil por 1-0 y empatar sin goles frente a Curazao, resultados que dejaron a La Tri en la tercera posición del grupo con apenas una unidad.

Por lo mismo, el encuentro ante los Teutones se transforma en un verdadero partido de vida o muerte, ya que el cuadro sudamericano está obligado a sumar los tres puntos para mantener opciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

Ecuador busca reaccionar a tiempo en la cita planeteria | FOTO: Charlotte Wilson/Getty Images

Cabe recordar que las expectativas en torno a Ecuador eran altas, considerando que venía de finalizar en la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas y que cuenta con figuras de nivel internacional como Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) y Moisés Caicedo (Chelsea).

¿Qué pasa si Ecuador gana a Alemania?

Si Ecuador gana contra Alemania llegará a los 4 puntos. Esto podría valerle quedar segundo si Costa de Marfil no le gana a Curazao, lo que le daría boleto directo a dieciseisavos de final, o tercero si ganan los marfileños, lo que lo pondría a esperar el desenlace de los otros grupos. En caso de que también gane Curazao y lo iguale en 4 puntos, la diferencia de goles favorecería a los sudamericanos para quedar segundos.

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¿Qué pasa si Ecuador empata a Alemia?

Si Ecuador empata frente a Alemania quedará con solo 2 puntos en el Grupo E, lo que mínimamente lo relegaría a la tercera posición sin posibilidad de clasificar a dieciseisavos de final como uno de los mejores ocho terceros. En consecuencia, quedará eliminado del Mundial.

¿Qué pasa si Ecuador pierde ante Alemania?