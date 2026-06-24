La razón por la que Jude Bellingham no fue expulsado tras taparse la boca en el Inglaterra vs Ghana

La razón por la que el jugador inglés Jude Bellingham no fue expulsado tras taparse la boca.

Una nueva polémica se vivió en las últimas horas dentro de este Mundial 2026, en el que el gran protagonista fue el volante inglés Jude Bellingham, quien realizó una acción que ha dado que hablar en las últimas horas tras el duelo de Inglaterra ante Ghana.

El jugador del Real Madrid fue enfocado en más de una oportunidad tapándose la boca mientras conversaba con jugadores rivales, algo en la que muchos pedían la ‘Ley Vinícius’ para él, así como lo sufrió en este Mundial el jugador paraguayo, Miguel Almirón, quien fue expulsado ante Turquía por esta razón.

Tras lo que ha sido esta polémica, en las últimas horas el jefe de la comisión de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina se refirió a esta situación y dio las razones por la que el jugador inglés no fue expulsado por esta situación.

“Los jugadores pueden cubrirse la boca con el brazo o la camiseta mientras hablan con sus compañeros si la interacción es normal y no hay tensión”, informó.

Bellingham estuvo en la mira | Foto: Getty images

“Cuando la conversación es confrontativa, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, potencialmente, y la sanción es la tarjeta roja“, informó.

Publicidad

Es así como se zanja la polémica a esta situación, en la que queda en claro que los jugadores podrán seguir tapándose la boca mientras conversan con sus rivales, siempre y cuando esta conversación sea de forma amigable y no tenga que ver con algo confrontacional.

En Síntesis