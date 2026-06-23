El exjugador dejó en clara su postura respecto a las actividades que realiza el mandamás de la FIFA.

Las críticas al Mundial 2026 siguen sumando voces de peso, y esta vez fue Philipp Lahm quien apuntó directamente contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, en una columna publicada en el semanario alemán Die Zeit.

El campeón del mundo con Alemania en 2014 no se guardó nada y cuestionó duramente la relación del dirigente con figuras políticas de alto nivel. “Lo más sospechoso es su cercanía a poderosos como Donald Trump. Uno tiene la sospecha de que sacan provecho personal de sus cargos. El Mundial se ha vendido. Eso le resta credibilidad al fútbol“, escribió el ex lateral.

Lahm critica sin pelos en la lengua la cercanía entre Infantino y Trump (Photo by Mandel NGAN – Pool/Getty Images)

Lahm también puso el foco en uno de los aspectos más sensibles del torneo: la comercialización, especialmente en la venta de entradas. En ese sentido, criticó la falta de transparencia en torno a la demanda real de boletos. “La FIFA está acusada de no proporcionar cifras honestas sobre la verdadera demanda y de utilizar esto para maximizar los ingresos”, afirmó.

Otro de los puntos que abordó fue la sobrecarga del calendario internacional, una preocupación creciente entre jugadores y entrenadores. El ex futbolista fue claro en su postura frente a la posibilidad de disputar el Mundial con mayor frecuencia. “Me molesta la sugerencia recurrente de celebrar el Mundial cada dos años. Un torneo necesita preparación y también un período posterior para generar un impacto duradero”, señaló.

Pese a sus fuertes cuestionamientos, el exzaguero también dejó espacio para valorar algunos aspectos de la gestión del organismo rector del fútbol mundial. En particular, destacó la ampliación del torneo a 48 selecciones como una medida que puede favorecer el desarrollo global del deporte. “El desarrollo del fútbol en todas partes es una tarea de la FIFA. Eso sólo se logra a través de la participación. Hay que tolerar las diferencias de calidad“, sentenció.

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De esta manera, Lahm se suma a la creciente lista de figuras del fútbol que han manifestado sus dudas y críticas sobre la organización del Mundial 2026, en medio de un debate que sigue abierto tanto en lo deportivo como en lo político y comercial.