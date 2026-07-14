La FIFA toma una drástica decisión con la hinchada de Argentina antes de enfrentar a Inglaterra

La prohibición que le hizo saber la FIFA a los hinchas de Argentina para el duelo ante Inglaterra.

Pocas horas quedan para lo que será un importante partido dentro de las semifinales del Mundial 2026, en donde Argentina e Inglaterra definirán al último finalista para la Copa del Mundo.

Este partido además de ser especial por la valía futbolística para ambos equipos, tiene un toque de contexto histórico que es muy fuerte para los argentinos y que trata por la Guerra de las Malvinas.

Sin duda que esta situación es algo que ha quedado marcado al otro lado de la cordillera, por lo que guardan un importante desprecio por Inglaterra, algo que han demostrado en estos últimos días.

Dentro de la hinchada argentina, han avisado en las redes sociales que se están preparando con todo para este partido, en donde con diferentes cánticos e incluso amenazas, han comenzado a amedrentar a los ingleses.

La hinchada de Argentina recibe una dura noticia | Foto: Getty Images

Desde la FIFA toman una importante decisión

Tras conocerse del alto impacto que puede generar este partido, desde Estados Unidos han tomado una importante decisión impulsada por la FIFA, en la que dejaron una prohibición clara a los hinchas de Argentina.

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Para este duelo ante Inglaterra, esta PROHIBIDO el ingreso de banderas, carteles o camisetas con alusiones a las Malvinas, para evitar cualquier tipo de conflicto tanto dentro como fuera del estadio.

Así lo informó en las últimas horas la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, quien detalló de las reglas acordadas tanto con la FIFA como con las policías de Estados Unidos e Inglaterra para este partido.

“Estará prohibido entrar al encuentro con una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial“, afirmó Monteoliva.

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Sumada a este reglamento, desde la policía estadounidense también se preparan con todo para recibir lo que es este partido, en la que desplegaran más de 1.600 efectivos para resguardar lo que suceda en las inmediaciones del recinto de Atlanta.