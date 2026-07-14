El áribtro nacional que dirá presente en en la semifinal de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya entra en su etapa final, en donde los cuatro equipos que se encuentran en las semifinales se preparan con todo para poder llegar de la mejor forma a esta fase y dejarán el todo para quedarse con la Copa del Mundo.

En las últimas horas, una importante noticia fue la que se dio a conocer en la previa al duelo entre Argentina e Inglaterra, la que genera mucha preocupación al pueblo ‘Albiceleste’.

Hace unos instantes, desde la FIFA dieron a conocer el cuarpo árbitral por completo para este partido entre Argentina e Inglaterra, en donde un chileno dirá presente: Juan Lara.

El árbitro nacional estará presente en el segundo duelo de semifinales del Mundial, en la que ejercerá su rol como Asistente del Árbitro Asistente de Video (AVAR).

Lara dirá presente en el Argentina vs Inglaterra | Foto: Photosport

El equipo arbitral para este partido estará comandado por el estadounidense Ismail Elfaht, Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, también estaodunidenses.

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El cuarto y quinto árbitro serán los italianos Mauricio Mariani y Daniel Bindoni, respectivamente. Mientras que el VAR estará a cargo del italiano Marco Di Bello, el chileno Juan Lara en el AVAR y la jueza nicaraguense, Tatiana Guzman en el SVAR.

En Argentina hay temor por el juez chileno

Tal como en el duelo ante Suiza, en Argentina hay cierto temor por lo que puede ser la actuación del árbitro chileno en el AVAR, en la que fue bastante cuestionado por parte de la prensa argentina previo a aquel compromiso, en la que cumplió un sólido trabajo.

¿El temor? en Argentina sienten que debido a la rivalidad que existe entre ambos países, puede ser un factor que pueda incidir dentro del partido con las decisiones de Lara, quien en su trabajo como AVAR en este Mundial ha mostrado un gran desempeño, el que lo lleva a ser considerado por la FIFA.

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