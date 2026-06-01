El comunicador asegura haber llamado al exmandamás de la ANFP para trabajar en el retorno del "Loco".

Marcelo Bielsa sigue generando admiración en Chile pese a que ya han pasado más de 15 años desde su salida de La Roja. Y uno de los que no esconde su fascinación por el técnico argentino es Pedro Carcuro, quien sorprendió al revelar una conversación privada que sostuvo recientemente con Harold Mayne-Nicholls.

En conversación con Timeline Antofagasta, el histórico periodista deportivo confesó que le pidió al ex presidente de la ANFP abandonar momentáneamente sus aspiraciones políticas para volver al fútbol chileno con una misión muy específica: intentar concretar el regreso del rosarino a la selección nacional.

“El otro día llamé a Harold Mayne-Nicholls y le dije: ‘Déjate de la política, preséntate, busca la presidencia de la Federación y trae a Bielsa. Y partimos de cero’”, reveló Carcuro.

La confesión rápidamente llamó la atención de los hinchas, considerando el enorme cariño que aún existe por el entrenador que clasificó a Chile al Mundial de Sudáfrica 2010 y sentó las bases de la posterior Generación Dorada.

Carcuro analiza el complejo presente de Marcelo Bielsa en Uruguay

Además de recordar al técnico argentino, Carcuro también reflexionó sobre el irregular paso que ha tenido Bielsa al mando de la selección uruguaya, conjunto al que ya presentó su renuncia una vez finalice su participación en la Copa del Mundo.

“Yo a Bielsa lo encuentro muy fuerte. Y es muy raro lo que le ha pasado en Uruguay. No ha podido hacer el match con los uruguayos”, comentó.

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Pedro Carcuro clama por el regreso de Marcelo Bielsa a La Roja.

Para el rostro de TVN, existe una diferencia cultural y futbolística que ha dificultado la conexión entre el entrenador y el entorno charrúa. “Siempre ha habido algo como un muro que ha generado una distancia entre el pueblo uruguayo y Bielsa”, sostuvo.

Incluso recordó recientes declaraciones del propio estratega, quien reconoció que nunca logró identificarse completamente con la esencia histórica del fútbol uruguayo. “Él lo dijo el otro día en una charla. Dijo que no representaba el estilo del fútbol uruguayo y nunca se han podido encontrar. Yo hago fútbol de acción, Uruguay hace un fútbol de reacción. Somos completamente distintos”, relató Carcuro.

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Mientras Bielsa continúa al mando de Uruguay de cara al Mundial 2026, en Chile siguen apareciendo voces que sueñan con un eventual regreso del entrenador más influyente que ha tenido La Roja en las últimas décadas. Y entre ellas, Pedro Carcuro parece tenerlo claro: si Harold Mayne-Nicholls vuelve al fútbol, su primera misión debería ser intentar convencer nuevamente al rosarino.

DATOS CLAVE

El periodista Pedro Carcuro reveló que le pidió a Harold Mayne-Nicholls intentar traer de regreso a Marcelo Bielsa.

El entrenador rosarino ya presentó su renuncia a la selección de Uruguay tras el Mundial 2026.

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