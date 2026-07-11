El mundo de las artes marciales mixtas se detiene este sábado 11 de julio con la realización de UFC 329, uno de los eventos más esperados del año y que marca el regreso de una de las mayores estrellas en la historia del deporte.
Después de cinco años fuera del octágono, Conor McGregor vuelve a la acción en un combate de alto impacto frente a Max Holloway, en una revancha que combina historia, evolución y cuentas pendientes entre ambos peleadores.
El retorno de “The Notorious” no será progresivo ni de transición. El irlandés vuelve directamente a la élite, en medio de interrogantes sobre su nivel competitivo tras un largo periodo marcado por lesiones, polémicas y escasa actividad.
Este sábado, la UFC volverá a contar con la presencia de “The Notorius” Conor McGregor.
En la vereda opuesta estará un Holloway completamente consolidado. El hawaiano llega en plenitud, respaldado por su consistencia en la última década, destacando por su volumen de golpes, resistencia y ritmo constante dentro del octágono.
Otro de los combates que genera expectativa es el cruce entre Paddy Pimblett y Benoît Saint Denis, dos peleadores de estilos opuestos pero igual de intensos, que prometen uno de los duelos más dinámicos de la cartelera.
Horarios de UFC 329 en vivo para Latinoamérica
Cartelera estelar
- 21:00 – Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET)
- 22:00 – Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay
- 20:00 – Perú, Colombia, Ecuador
- 19:00 – México
- 03:00 (domingo) – España
Cartelera preliminar
- 19:00 – Chile
- 20:00 – Argentina
- 18:00 – Perú, Colombia, Ecuador
- 17:00 – México
- 23:00 (viernes) – España
Dónde ver UFC 329 EN VIVO: McGregor vs. Holloway
Desde 2026, todos los eventos de UFC se transmiten de manera exclusiva en Latinoamérica a través de Paramount+, plataforma que tiene los derechos oficiales para la región.
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Cartelera completa de UFC 329
Cartelera principal
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter
- Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista — peso mosca
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison — peso pesado
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma
- Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo
Early prelims
- Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca
- Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino
- Ryan Gandra vs. Zach Reese — peso medio