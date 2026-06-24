¿Cuáles van por TV abierta? Sólo 2 de los 6 partidos de este miércoles 24 de junio transmite Chilevisión

La jornada mundialera de día miércoles tendrá 6 partidos, pero sólo 2 serán transmitidos por TV abierta por Chilevisión.

El Mundial de Norteamérica 2026 continua su marcha y este miércoles 24 de junio se vivirá una apasionante jornada, donde quedarán sellados tres grupos de la cita mundialista, pero lamentablemente no habrá transmisión por TV abierta para todos.

En la franja de las 15:00 se juega Suiza vs. Canadá y Bosnia u Herzegovina vs. Qatar, pero ninguno de los compromisos de ese grupo será transmitido en esta ocasión por Chilevisión y sí se podrá ver por D Sports y Paramount+.

México y Brasil serán transmitidos por TV abierta. | Foto: Getty Images

El primer compromiso en ser transmitido en esta jornada por Chilevisión es el de Brasil vs. Escocia, quienes a partir de las 6 de la tarde se enfrentan y buscarán sellar su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La jornada mundialera se cierra a las 21:00 con la definición del Grupo A, en donde México enfrentará a República Checa y Sudáfrica, ya eliminado, se mide con Corea del Sur. El duelo de los anfitriones es el que será transmitido por TV abierta.

Así las cosas, Chilevisión se la juega con los dos partidos más atractivos de la jornada y se podrá ver tanto al candidato Brasil como al anfitrión México completamente GRATIS y por TV abierta gracias a Chilevisión.

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Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

En síntesis

El Mundial 2026 definirá tres grupos durante la jornada de este miércoles 24 de junio.

Chilevisión transmitirá en televisión abierta los partidos de Brasil y el anfitrión México.

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