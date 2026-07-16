La Football Asociation (FA) definió lo que pasará con el director técnico alemán tras la derrota frante a Argentina en semifinales del Mundial 2026.

La Selección de Inglaterra ha vivido uno de los mayores golpes en su historia tras quedar eliminada del Mundial 2026 ante Argentina, al caer por 2-1 en semifinales y donde todos han apuntado a un responsable: el entrenador Thomas Tuchel.

El director técnico alemán cerró el proceso de una forma inesperada, pues respetó demasiado a La Albiceleste y no supo cómo cerrar el partido cuando ‘Los Tres Leones’ estuvieron en ventaja hasta los 85 minutos.

Los vigentes campeones del mundo olieron el miedo y en los descuentos terminaron dando vuelta el marcador, accediendo a su segunda final consecutiva.

Como era de esperarse, todas las críticas se fueron contra el ex DT del Chelsea, quien se mostró poco autocrítico en conferencia de prensa. Ante todo aquello, la Football Asociation (FA) tomó rápidamente una decisión respecto a su futuro.

La decisión de Inglaterra con Thomas Tuchel

Y para sorpresa de todo el mundo, habrían decidido que Tuchel continúe en el cargo hasta la Eurocopa del 2028, donde harán las evaluaciones finales del proceso que ha comandado el estratega de 52 años.

Así lo adelantó el periodista Fabrizio Romano, experto en mercado de pases, a través de sus redes sociales: “Thomas Tuchel permanecerá como entrenador prrincipal de Inglaterra hasta la Euro 2028, se ha tomado una decisión”.

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“La Federación quiere que Tuchel permanezca y dirija a Inglaterra también para la próxima Euro, mientras que el entrenador también confirmó sus planes”, agregó.

Cabe recordar que el alemán tomó la selección inglesa a inicios de 2025 tras la salida de Gareth Southgate, quien había estado en el cargo desde 2016.

Thomas Tuchel se mantendrá como DT de la Selección de Inglaterra. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

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En síntesis