La viral respuesta de Erling Haaland sobre Francia que sorprende en el Mundial: “Honestamente…”

El astro de Noruega fue consultado por Francia y la definición del Grupo I, donde sorprendió a todos con su respuesta.

Noruega se hizo fuerte el día de ayer en el Mundial 2026, toda vez que los vikingos derrotaron 3-2 a Senegal con dos goles de Erling Haaland y timbraron sus pasajes hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El tardío gol del cuadro africano ante los noruegos afectó la diferencia de gol y dejó a Noruega en el segundo lugar del grupo detrás de Francia, precisamente el rival en la última fecha de la fase de grupos.

Haaland, amo y señor de Noruega. | Foto: Getty Images

Una vez finalizado el encuentro, Erling Haaland respondió preguntas de la prensa y fue consultado sobre el próximo partido ante los franceses: “Honestamente, no me importa mucho. Pasamos, nos las arreglamos para pasar y eso es increíble”, dijo con una honestidad brutal.

El astro del Manchester City incluso reconoce la supremacía francesa y cree que tienen lo necesario para lograr su tercera Copa del Mundo: “No me importa mucho ese partido. Probablemente nos van a ganar y van a ganar el torneo”.

Más allá de hasta dónde puede llegar Noruega en este Mundial, lo concreto es que Erling Haaland monta un show propio y lleva 4 goles anotados en su debut mundialista: los mismos que Kylian Mbappé y uno menos que Lionel Messi que ha sido una figura descollante.

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Noruega já classificada. E o jogo com a França, Haaland?



"Não me importo muito. Provavelmente eles vão ganhar de nós e vão ganhar o título".

pic.twitter.com/CctvxSS5UZ — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 23, 2026

En síntesis

Noruega clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras derrotar 3-2 a Senegal.

El delantero Erling Haaland anotó dos goles y suma 4 anotaciones en el torneo.

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