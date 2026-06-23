Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 23 de junio y cómo ver en Chile

Este martes 23 de junio la Copa del Mundo 2026 está en la recta final de fase de grupos y quedará sellada la segunda fecha de los grupos L y K, donde destacan Portugal y Colombia.
Portugal enfrenta a Uzbekistán en Houston. Inglaterra se mide con Ghana en Boston. Panamá desafía a Croacia en Toronto. Colombia cierra la jornada ante República Democrática del Congo en Guadalajara.
Cristiano Ronaldo y Portugal saltan a la cancha. | Foto: Getty Images
Un martes donde pueden quedar definidias varias cosas en ambos grupos y en donde en Portugal esperan que al fin aparezca Cristiano Ronaldo para ayudar a su equipo.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
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PARTIDOS DEL MARTES 23 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN CHILE Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Panamá vs. Croacia (Grupo L)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock