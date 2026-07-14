Lamine Yamal lanza desafiante mensaje antes de enfrentar a Francia en el Mundial: nadie esperaba esto

El crack español Lamine Yamal dejó este importante mensaje a horas del duelo entre España y Francia.

En esta jornada se disputará lo que será el primer duelo de las semifinales del Mundial 2026, en donde Francia y España definirán al primer finalista de esta Copa del Mundo en un duelo que promete en Dallas.

Previo a este duelo, el crack español Lamine Yamal conversó con DAZN a horas de este partido vital, en la que habló de toda la confianza que se tiene para esta semifinal, en donde deja en claro que no tiene presiones y tiene toda la fe que hoy mostrará su mejor versión.

“No tengo presión. Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí. Pero mañana confío en que saldrá bien”, parte señalando Yamal.

Siguiendo en esa línea, el crack del Barcelona fue muy claro al reconocer de que este enfrentamiento ante Francia será el encuentro más importante que ha disputado en su carrera, en la que espera estar a la altura.

Yamal espera mostrar su mejor versión ante Francia | Foto: Getty Images

“Es el partido más importante que jugaré. Estamos muy ilusionados todos, especialmente yo”, declara.

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Yamal y el mensaje que ilusiona a España

Concluyendo, Yamal no se va con pequeñeces y si bien sabe que no ha podido mostrar su mejor versión en este Mundial, pone todas sus fichas que en el partido ante Francia tendrá su duelo consgratorio de esta Copa del Mundo.

“Hay muchas posibilidades de que mi gran partido sea contra Francia”, cerró.