El canadiense que milita en el Sassuolo sufrió una grave lesión que lo tendrá sin actividad durante, de seguro, varios meses.

El partido entre Canadá y Catar por la segunda fecha del Mundial 2026 quedó completamente marcado por una de las escenas más duras del torneo. Lo que era una cómoda victoria canadiense se transformó en preocupación total tras una violenta infracción que terminó en una grave lesión.

Corría el minuto 50 cuando Assim Madibo llegó tarde a un balón y cometió una fuerte entrada por detrás sobre Ismaël Koné. El impacto fue inmediato y las consecuencias, evidentes: el mediocampista canadiense quedó tendido en el suelo con claros signos de una fractura de tibia y peroné.

Las imágenes fueron elocuentes y estremecieron tanto a jugadores como a espectadores. Compañeros de equipo se tomaban la cabeza, visiblemente afectados, mientras el propio Madibo no pudo ocultar su desesperación y terminó al borde del llanto al comprender la gravedad de la situación.

🚨 Esto es lo más terrible que verán hoy en la Copa del Mundo. Assim Madibo, futbolista de Qatar, le entró de manera imperdonable a Ismaël Koné, mediocampista de Canadá y lo rompió completamente.



Los suplentes de Canadá fueron a buscarlo y a recriminarle por esa terrible… — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) June 18, 2026

El árbitro chileno Cristián Garay no dudó y sancionó la acción con tarjeta roja directa, expulsando al jugador catarí en medio de un clima de total conmoción en el estadio.

Hasta el momento, no existe un parte médico oficial sobre el estado de Koné, pero la crudeza de la escena deja pocas dudas sobre la seriedad de la lesión. El jugador fue retirado en camilla, con el partido completamente detenido y en silencio.

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Lo que prometía ser una jornada tranquila para Canadá terminó transformándose en uno de los momentos más impactantes del campeonato, recordando la fragilidad del deporte incluso en el escenario más competitivo del mundo.

Imágenes que dejó la escalofriante lesión de Ismaël Koné

Ismael Koné recibiendo rápidamente la asistencia médica (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

El momento de la lesión de Koné. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

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Ismael Koné siendo trasladado en camilla (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)