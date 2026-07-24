Ángel Di María rompe el silencio tras la final perdida por Argentina ante España: Sacó aplausos

El 'Fideo' Ángel Di María habló sobre la final que perdió Argentina ante España en el reciente Mundial de Norteamérica 2026.

Uno de los grandes ausentes en el Mundial de Norteamérica 2026 para Argentina fue Ángel Di María, uno de los hombres claves en los últimos títulos de la albiceleste quien no asistió a la cita mundialista.

El día de ayer, el ‘Fideo’ se presentó junto a Rosario Central en Córdoba para enfrentar a Belgrano, donde cayeron por 1-2 y fue el propio jugador el que tomó la palabra para hablar de lo que sucedió en la final entre Argentina y España.

Di María se da por pagado tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial. | Foto: Getty Images

¿Teorías conspirativas?, ¿Estaba arreglado el Mundial para España? Nada de eso: “La verdad es que es difícil, no se dieron las cosas. España juega muy bien al fútbol, no pudimos sacarles la pelota y eso fue lo que nos costó muchísimo”, dijo el jugador.

Di María no se pierde y cree que, para Argentina, el Mundial se acabó tras derrotar a Inglaterra en las semifinales: “Es fútbol, pasan esas cosas. Para mí el Mundial terminó en la semifinal, fue la alegría más grande para todo el país y estos reconocimientos que les hacemos a los chicos es algo muy lindo”.

Lo cierto es que Argentina no pudo en la final ante España y extrañó de sobremanera a Ángel Di María, jugador clave en la obtención de la Copa América 2021, Copa del Mundo 2022 y la Finalissima ante Italia.

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En síntesis

Ángel Di María admitió que España fue superior en la final del Mundial 2026.

Rosario Central cayó 1-2 ante Belgrano en Córdoba con la presencia de Di María.

Ángel Di María consideró que el Mundial terminó para Argentina en la semifinal.