El MetLife Stadium o el Nicolás Chahuán no importan cuando la tragedia liguera se muda a Guadalajara. En el cierre definitivo del Grupo H del Mundial 2026, un grosero y fatídico error del portero Fernando Muslera le regaló el 1-0 transitorio a España y desató la furia absoluta de los hinchas de Uruguay en Twitter (ahora X).

La Celeste del “Loco” Marcelo Bielsa estaba plantando cara, ganando duelos liguero y dejando buenas sensaciones en el pasto, pero las “manos flojas” del histórico guardameta arruinaron los planes y desataron una ola de críticas despiadadas que piden a gritos su retiro en pleno entretiempo.

El compromiso liguero transitaba por carriles sumamente equiparados, con la combinación de Lamine Yamal y Pedri González acechando el búnker sudamericano, hasta que llegó el minuto fatal. Tras un disparo que parecía controlable, a Fernando Muslera se le doblaron las manos en una floja respuesta técnica, firmando un “frangazo” que se coló al fondo de las redes y que, para colmo, coincidió liguero con la lamentable lesión del volante Manuel Ugarte.

El mazazo anímico caló hondo en la fanaticada charrúa, considerando que el país está quedando insólitamente eliminado de la Copa del Mundo en primera ronda en un pelotón liguero donde también compiten Cabo Verde y Arabia Saudita.

Arde Twitter: Los comentarios más picantes e incendiarios de la hinchada

La parcialidad celeste y los analistas del continente no tuvieron piedad liguera a la hora de calificar la floja noche del veterano arquero, recordando que Sergio Rochet había sido el titular durante todo el proceso de las Clasificatorias:

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@surgarcia150957: “Muslera tonto”.

“Muslera tonto”. @tetirounpique: “¡¡¡Confirmado!!! ¡¡¡A Muslera le confiscaron las manos en la aduana!!!”.

“¡¡¡Confirmado!!! ¡¡¡A Muslera le confiscaron las manos en la aduana!!!”. @chuky_argento1: “Siempre fuiste un perro Muslera, el tiempo me da la razón siempre que hablo de fútbol”.

“Siempre fuiste un perro Muslera, el tiempo me da la razón siempre que hablo de fútbol”. @lucassgazzaneo: “Muslera, retírate en el entretiempo por favor”.

“Muslera, retírate en el entretiempo por favor”. @German094626812: “Realmente el mejor jugador de España hoy es Muslera”.

“Realmente el mejor jugador de España hoy es Muslera”. @SurGarcia150957: “Uruguay no estaba jugando tan mal y por un error de Muslera se están quedando fuera, jajajaja”.

La crítica especializada y el clamor por el vestuario

El reconocido comunicador e integrante de los paneles deportivos, Federico Buysan, destapó su preocupación liguera en las plataformas digitales: “Minuto fatal. Otro error de Muslera, manos muy flojas en momento clave. Lesión de Ugarte… La forma del gol vuelve a golpear desde lo anímico. Estábamos con buenas sensaciones”.

La bronca de la gente escaló a tal punto que muchos recordaron el rendimiento liguero de la fase previa, apuntando a que el golero arrastra tres fallas directas en lo que va de la cita planetaria. “Es increíble que Muslera siga jugando de titular. 3 de los goles que nos han hecho en el mundial han sido su culpa. Cualquier golero uruguayo hoy día es mejor que él. Una vergüenza”, sentenció un enfurecido fanático en la plataforma digital.