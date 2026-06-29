El exDT de La Roja está en el ojo de la polémica tras su bullada reacción el día de la eliminación charrúa en la cita planetaria.

La eliminación de Uruguay ante España en el Mundial 2026 sigue dejando repercusiones, y una de las escenas más comentadas fue la furiosa reacción de Marcelo Bielsa segundos antes de una entrevista televisiva.

El técnico argentino respondió totalmente furioso mientras esperaba el inicio de la nota, lanzando un grito que rápidamente se hizo viral en redes sociales: “¡Dale de una vez!”.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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La periodista rompe el silencio

Quien estuvo frente a frente con el “Loco” en ese momento fue la periodista uruguaya Majo Paiva, quien entregó detalles inéditos en conversación con el programa español El Partidazo de Cope.

De entrada, la comunicadora aseguró que no fue una situación aislada: “En el debut de Uruguay, contra Arabia, se dio esta situación, solo que la cámara no estaba. Entonces, ya me la vi venir”, explicó.

🤨 ¿Qué te pareció el enfado de Bielsa?



🎙️ Majo Paiva, la periodista que lo sufrió, explica que se esperaba la reacción del técnico



😠 "Contra Arabia y Cabo Verde ya estaba molesto y exacerbado, contra Uruguay ya me la vi venir"



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Incluso, anticipaba que algo así podía repetirse tras la eliminación: “Si en el primer partido Bielsa ya estaba exacerbado, con la eliminación del Mundial dije: ‘Va a pasar algo similar’”, agregó.

Paiva también quiso aclarar que los gritos del entrenador no estaban dirigidos hacia ella, sino hacia un miembro del equipo técnico. “Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo de la FIFA”, detalló.

Marcelo Bielsa sigue en el ojo del huracán tras la eliminación de Uruguay (Photo by David Ramos/Getty Images)

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La periodista incluso relató que se acercó a disculparse con el profesional afectado: “Me dijo que entendía la situación, pero que tampoco es manera de hablar. Y obviamente estoy de acuerdo”, sostuvo.

El real motivo del enojo de Marcelo Bielsa

Finalmente, Paiva explicó qué detonó la molestia del entrenador en ese momento. “Lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, luego un poco más… y ahí fue donde explotó”, concluyó.

La eliminación de Uruguay no solo dejó tristeza deportiva, sino también escenas de alta tensión que reflejan el complejo momento que vivía el rosarino al mando del equipo.