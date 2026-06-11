Leyenda de la Selección Colombia apuesta por los dirigidos por Néstor Lorenzo en el Mundial 2026: “Va a alcanzar lugares importantes”

El histórico exdelantero cafetero destacó el presente del equipo de Néstor Lorenzo y se mostró confiado en el papel que puede cumplir Colombia en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 se pone en marcha y una de las selecciones sudamericanas que llega con altas expectativas es Colombia, que buscará volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.

Esta será la séptima participación de Los Cafeteros en una Copa del Mundo. En esta oportunidad, compartirán el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo ha generado ilusión entre sus hinchas gracias a la calidad de su plantel y al buen nivel mostrado por varias de sus principales figuras en los últimos años, entre las que destaca Luis Díaz.

Colombia tiene como objetivo principal los cuartos de final | Photo by Mike Nowak/Getty Images

El pronóstico de Willington Ortiz de Colombia en el Mundial

Willington Ortiz, exfutbolista que disputó más de 45 partidos con la selección colombiana, conversó con Bolavip Chile y aseguró que ve con optimismo el presente de la Tricolor.

“Colombia se ve bien. Tiene los jugadores, hay un buen cuerpo técnico y la gente está motivada. Va a alcanzar lugares importantes”, manifestó de entrada.

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El subcampeón de la Copa América 1975 destacó que “no solamente están Lucho (Díaz) y James (Rodríguez), sino también hay jugadores importantes dentro del grupo como Luis Suárez, Juan Camilo Hernández o Richard Ríos”.

Por último, el apodado “Viejo Willy” apuntó al encuentro ante Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, como una prueba clave para medir el verdadero potencial del combinado cafetero. “En esta primera fase hay un termómetro que es muy importante, que es Portugal, y ahí vamos a decir si estamos o no estamos”, cerró.

Fixture Colombia en el Mundial de 2026

17 de junio : Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México)

: Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México) 23 de junio : Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan)

: Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan) 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami Stadium / Florida)