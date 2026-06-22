El -para muchos- mejor jugador de la historia sigue batiendo récords que parecían imposibles.

La historia sigue escribiéndose con letras doradas para Lionel Messi. El capitán de Argentina alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, superando por dos al alemán Miroslav Klose tras su doblete en el triunfo 2-0 sobre Austria en el Mundial 2026.

El rosarino abrió la cuenta a los 38 minutos y selló la victoria en el 90’+5, en una actuación que sigue tapando bocas a quienes daban por prácticamente acabada la carrera del rosarino.

Con este registro, Messi no solo rompe un récord histórico, sino que reafirma su legado como uno de los futbolistas más determinantes de todos los tiempos. Una vez más… y otra… y otra. Por si quedaban dudas.

Lionel Messi llegó a 18 goles en Mundiales. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

La magnitud del logro fue tal que incluso trascendió el campo de juego. Minutos después del partido, los hinchas comenzaron a notar un detalle curioso al buscar su nombre en internet: la propia plataforma de Google había reaccionado a la hazaña.

La reacción de Google a la gesta histórica de Lionel Messi

Al escribir “Messi” en el buscador, la interfaz se transforma en una celebración: aparecen animaciones de confeti y un balón de fútbol, acompañadas de un mensaje que destaca al argentino como “máximo goleador en la historia de los Mundiales”. Un gesto digital usado habitualmente para conmemorar efemérides o hitos importantes de la historia.

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La animación de Google por la nueva gesta histórica de Lionel Messi.

No es la primera vez que el mundo se rinde ante el talento del argentino, pero sí una de las más simbólicas. Superar un récord que parecía intocable como el de Klose coloca a Messi en una dimensión aún más alta dentro de la historia del fútbol.

Cuando parecía que el posible “Last Dance” de “La Pulga” sería solo para marcar presencia según muchos, el exjugador del FC Barcelona sigue demostrando que sigue más que vigente e incluso ilusiona ya a todo su país con el tetracampeonato del mundo.