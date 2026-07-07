¿Por qué Argentina vs. Egipto no va por Chilevisión? Esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE en Chile

Uno de los partidos que más promete de los octavos de final del Mundial 2026 genera dudas sobre su transmisión en Chile.

Este martes 7 de julio la acción del Mundial de Norteamérica 2026 se abre con el partido entre Argentina y Egipto, donde ambos equipos buscarán imponerse y timbrar sus boletos hacia los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni y comandado por Lionel Messi llegó a esta instancia tras superar con mucho sufrimiento a Cabo Verde, selección que llevó a la vigente campeona del mundo al alargue.

Egipto, por otro lado, se ilusiona de la mano de su astro Mohamed Salah. El cuadro africano se citó ante los argentinos tras empatar con Australia en el tiempo reglamentario e imponerse en la definición desde el punto penal.

Messi y Argentina van por los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Por qué Argentina vs. Egipto no va por Chilevisión?

La estación televisiva chilena no posee todos los derechos del Mundial de Norteamérica 2026 y, en esta ocasión, el partido de la jornada que sí transmitirá será el Colombia vs. Suiza que arrancar a las 4 de la tarde de Chile continental.

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Así se puede ver EN VIVO el partido entre Argentina y Egipto

Así las cosas, las únicas formas de ver EN VIVO y ONLINE en Chile el compromiso será a través de Disney+, D Sports, DGO (plataforma de streaming de D Sports) y Paramount+.