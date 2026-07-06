La prensa argentina le suelta la mano a Gianni Infantino y la FIFA: Esta es la razón del enojo

La albiceleste enfrenta mañana a Egipto por los octavos de final del Mundial y la prensa trasandina le soltó la mano a Gianni Infantino.

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni ya dejó atrás el épico triunfo conseguido ante Cabo Verde y ahora se concentra de lleno en el duelo por los octavos de final ante Egipto a disputarse este martes 7 de julio.

El conjunto trasandino ya llegó a la ciudad de Atlanta donde disputará el encuentro y, en horas de ayer, se enteró de que el juez principal del encuentro designado por la FIFA es Francois Letexier, oriundo de Francia.

Es precisamente la nacionalidad del árbitro la que generó la indignación de la prensa argentina, quienes tildaron de ‘polémica’ la designación de la FIFA al tratarse de, probablemente, su máximo rival en la lucha por el título.

El francés Letexier dirigirá Argentina vs. Egipto este martes. | Foto: Getty Images

‘El Argentino Diario’ título: “Polémica: FIFA designó a un árbitro francés para dirigir a Argentina”. TyC, por otro lado, hizo hincapié en que el juez expulsó a Nicolás Tagliafico en la liga de Francia. Olé, por último, instala la polémica al señalarlo como el juez que dirigió en el polémico Benfica vs. Real Madrid donde se originó la ‘Ley Prestianni’.

Ni bien ha comenzado el partido y desde el otro lado de la Cordillera de los Andes ya instalan que hubo cosas raras en la designación del árbitro por parte de la FIFA, teoría que no hace mucho sentido en el resto del planeta fútbol.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina enfrentará a Egipto este martes 7 de julio por octavos de final.

Francois Letexier, árbitro de origen francés, fue designado por la FIFA para este compromiso.

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