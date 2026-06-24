Desde la misma cuenta oficial del Aeropuerto se tomaron el temita viral del momento con humor.

El ambiente previo al duelo entre Brasil y Escocia en Miami sumó un nuevo capítulo insólito, luego de que la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de la ciudad publicara un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En tono claramente irónico, informaron sobre una supuesta restricción del espacio aéreo debido a “actividad inusual”, acompañando el texto con una imagen de un ovni sobre la terminal. Todo esto se enmarca en el ya comentado y tema de la presunta invasión alienígena que ha rodeado la previa del encuentro entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026.

El posteo, lejos de generar alarma real, fue interpretado como una broma por parte de la cuenta oficial, sumándose al clima distendido que ha rodeado la previa.

Sin embargo, el contexto sí tiene un trasfondo serio: las condiciones climáticas en Miami han sido inestables durante toda la jornada, con lluvias constantes y amenaza de tormenta eléctrica que mantienen en alerta tanto a la organización como a las autoridades locales.

Feroz troleo del aeropuerto de Miami se viraliza en redes sociales.

De hecho, los reportes meteorológicos indican alta humedad, probabilidades de precipitación y posibilidad de descargas eléctricas, factores que podrían afectar directamente el desarrollo del partido. En este tipo de escenarios, los protocolos de seguridad son claros: si hay tormenta eléctrica cercana, el encuentro debe suspenderse temporalmente hasta que las condiciones sean seguras para jugadores, árbitros y público.

Publicidad

El origen “extraterrestre” del caso

El origen de todo este insólito fenómeno está en Vó Bahiana, una vidente brasileña que desató la locura en redes sociales tras asegurar que tuvo dos sueños premonitorios con una invasión alienígena durante el partido. Su relato, difundido en Instagram escaló rápidamente y cruzó fronteras, instalándose como uno de los temas más comentados en la previa del duelo entre Brasil y Escocia.

En sus declaraciones, la clarividente habló de un escenario caótico: “muchos gritos, llanto y sufrimiento”, asegurando incluso la presencia de naves extraterrestres sobre el estadio en pleno desarrollo del encuentro. Pero lo más llamativo fue que fue más allá y apuntó directamente a protagonistas del partido, mencionando que jugadores como Neymar y Vinícius Júnior podrían ser abducidos, junto a hinchas presentes en las tribunas.

El fenómeno creció aún más cuando usuarios en redes rescataron una supuesta profecía atribuida a Baba Vanga, quien habría anticipado que en 2026 “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo”. Aunque sin ningún sustento verificable, la coincidencia temporal fue suficiente para alimentar teorías y convertir el tema en tendencia global.

Publicidad

Pese a lo espectacular del relato, todo se ha movido en el terreno de lo viral y lo humorístico. No existe ninguna evidencia real que respalde estas afirmaciones, y tanto la organización como las autoridades han ignorado completamente el tema.