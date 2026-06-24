Según una vidente con más de 20 millones de seguidores en redes, el encuentro quedará marcado por una presunta invasión extraterrestre.

La previa del partido entre Brasil y Escocia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026 sumó un condimento completamente inesperado: un rumor viral sobre una supuesta abducción extraterrestre en pleno encuentro.

El duelo se disputará este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile (misma hora en Miami), en el Hard Rock Stadium, y ya venía cargado de tensión futbolística. Sin embargo, en las últimas horas, el foco se trasladó a un fenómeno que mezcla misterio por una historia que pareciera sacada de la mejor novela de Isaac Asimov.

La vidente que desató la locura en el Mundial 2026

La historia comenzó cuando Vó Bahiana, una popular vidente brasileña con millones de seguidores en Instagram, aseguró haber tenido dos sueños en los que ocurría una invasión alienígena durante el partido.

“Veo muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento”, relató en un video que rápidamente se viralizó a nivel internacional.

Pero no se quedó ahí. La clarividente afirmó que extrañas naves aparecerían sobre el estadio y que varios protagonistas del encuentro serían abducidos, mencionando incluso a figuras como Neymar y Vinícius Júnior, además de espectadores presentes en las tribunas.

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Para alimentar aún más el fenómeno digital, usuarios en redes recordaron una supuesta predicción atribuida a Baba Vanga para 2026: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”.

Entre memes, teorías y el foco en lo futbolístico

Como era de esperarse, el relato creció principalmente bajo el ala del humor y la ironía. Sin ningún respaldo científico ni indicios reales de una amenaza, la supuesta “invasión” se transformó en material de memes y comentarios sarcásticos.

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Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, el partido mantiene su relevancia: Brasil busca asegurar el primer lugar del grupo, pendiente también de lo que ocurra entre Marruecos y Haití. Por su parte, Escocia se juega la clasificación a octavos de final, con la tranquilidad de que un empate podría dejarlo bien posicionado entre los mejores terceros.

Además, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti sigue atento a la recuperación de Neymar, quien aún no debuta por lesión, y a las molestias físicas de Raphinha.

Más allá del delirio viral, la respuesta estará en la cancha. Y aunque las redes prometen “eventos extraordinarios”, todo indica que el verdadero espectáculo seguirá siendo estando centrado en la pelotita.