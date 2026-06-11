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Mundial 2026

Los mejores momentos de la ceremonia inaugural del Mundial 2026: Shakira, Andrea Bocelli y Alejandro Fernández

Varios artistas mexicanos se presentaron en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, aunque todas las miradas se las llevaron Shakira y Andrea Bocelli.

Una gran ceremonia inaugural tuvo el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Una gran ceremonia inaugural tuvo el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Este jueves comenzó el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, donde los dirigidos por Javier Aguirre se impusieron por 2-0 en el Estadio Azteca, que fue escenario de un gran show de obertura.

Este tuvo dos partes, la primera más larga donde se presentaron varios artistas latinoamericanos, como la banda mexicana Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, el reggaetonero colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la colombiana Shakira, que cantó la canción oficial de esta Copa del Mundo: ‘Dai Dai’.

Luego el show tuvo un receso para que los equipos pudieron hacer el trabajo precompetitivo en la cancha del coliseo de la Ciudad de México.

La segunda parte del espectáculo, previo a que los equipos salieran a la cancha, estuvo centrada en la entonación del nuevo himno que quiere instaurar la FIFA, en la voz del tenor italiano Andrea Bocelli junto a la coreana Ejae.

Finalmente, al momento de entonar los himnos de cada país, el de México estuvo a cargo del cantante local Alejandro Fernández, hijo del fallecido Vicente Fernández.

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En síntesis

  • México superó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca.
  • Shakira cantó ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026 en el show.
  • Andrea Bocelli y Ejae entonaron el nuevo himno de la FIFA antes del partido.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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