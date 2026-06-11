El sueño mundialista de toda una nación arrancó con el pie derecho y con altas dosis de dramatismo. En un Estadio Azteca que fue una auténtica caldera humana, la Selección de México timbró un debut triunfal al vencer por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural correspondiente a la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026. Bajo las órdenes de Javier Aguirre, el “Tri” se impuso gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un compromiso de alta tensión que terminó transformándose en una batalla campal debido a una seguidilla de expulsiones en ambas escuadras-

El arranque del compromiso no pudo ser mejor para el combinado azteca, que salió a avasallar a su rival desde el pitazo inicial. Cuando apenas transcurrían 9 minutos de juego, Erik Lira presionó alto y recuperó un balón en la puerta del área rival para habilitar a Julián Quiñones, quien remató entre las piernas del guardameta africano para hacer estallar el Coloso de Santa Úrsula con el 1-0. México estiró su dominio y tuvo claras ocasiones para aumentar el marcador a través de un remate al poste del propio Quiñones y un mano a mano desviado por Brian Gutiérrez justo antes del descanso.

En el complemento, el trámite del partido sufrió un vuelco drástico a los 49′ cuando Sudáfrica se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Yaya Sithole, quien bajó de atrás a Brian Gutiérrez cuando se iba completamente solo de cara al gol. El “Vasco” Aguirre movió las piezas e introdujo los ingresos de Luis Chávez y Gilberto Mora. La apuesta dio frutos de inmediato, ya que a los 67 minutos, Chávez envió un centro pasado desde el sector derecho y el incombustible Raúl Jiménez apareció por detrás de todos para meter un frentazo que decretó el 2-0 definitivo.

Los mexicanos festejaron en el Estadio Azteca

Batalla campal en el tiempo de descuento y festival de rojas

La tranquilidad del resultado pareció desvanecerse en los minutos finales, dando paso a la pierna fuerte y las agresiones sin el balón en juego. Al minuto 79, el juez central Wilton Sampaio recurrió a la revisión en el VAR para expulsar de manera directa al africano Themba Zwane, producto de un cobarde manotazo sobre Roberto Alvarado. Sudáfrica insinuó peligro con un furibundo remate de Oswin Appollis que obligó a una gran reacción del arquero Raúl Rangel, pero el partido guardaba más polémicas.

Ya instalados en el tiempo de adición (92′), México también sufrió la expulsión de su defensor César Montes, quien vio la tarjeta roja directa por cortar un avance rival en calidad de “último hombre”. Con un trámite descontrolado y con el “Tri” defendiendo la ventaja con los dientes, Wilton Sampaio hizo sonar su silbato a los 97′ para sellar tres puntos de oro que desatan la ilusión azteca en el arranque de la cita planetaria.