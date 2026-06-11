El sueño mundialista de toda una nación arrancó con el pie derecho y con altas dosis de dramatismo. En un Estadio Azteca que fue una auténtica caldera humana, la Selección de México timbró un debut triunfal al vencer por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural correspondiente a la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026. Bajo las órdenes de Javier Aguirre, el “Tri” se impuso gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un compromiso de alta tensión que terminó transformándose en una batalla campal debido a una seguidilla de expulsiones en ambas escuadras-
El arranque del compromiso no pudo ser mejor para el combinado azteca, que salió a avasallar a su rival desde el pitazo inicial. Cuando apenas transcurrían 9 minutos de juego, Erik Lira presionó alto y recuperó un balón en la puerta del área rival para habilitar a Julián Quiñones, quien remató entre las piernas del guardameta africano para hacer estallar el Coloso de Santa Úrsula con el 1-0. México estiró su dominio y tuvo claras ocasiones para aumentar el marcador a través de un remate al poste del propio Quiñones y un mano a mano desviado por Brian Gutiérrez justo antes del descanso.
En el complemento, el trámite del partido sufrió un vuelco drástico a los 49′ cuando Sudáfrica se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Yaya Sithole, quien bajó de atrás a Brian Gutiérrez cuando se iba completamente solo de cara al gol. El “Vasco” Aguirre movió las piezas e introdujo los ingresos de Luis Chávez y Gilberto Mora. La apuesta dio frutos de inmediato, ya que a los 67 minutos, Chávez envió un centro pasado desde el sector derecho y el incombustible Raúl Jiménez apareció por detrás de todos para meter un frentazo que decretó el 2-0 definitivo.
Los mexicanos festejaron en el Estadio Azteca
Batalla campal en el tiempo de descuento y festival de rojas
La tranquilidad del resultado pareció desvanecerse en los minutos finales, dando paso a la pierna fuerte y las agresiones sin el balón en juego. Al minuto 79, el juez central Wilton Sampaio recurrió a la revisión en el VAR para expulsar de manera directa al africano Themba Zwane, producto de un cobarde manotazo sobre Roberto Alvarado. Sudáfrica insinuó peligro con un furibundo remate de Oswin Appollis que obligó a una gran reacción del arquero Raúl Rangel, pero el partido guardaba más polémicas.
Ya instalados en el tiempo de adición (92′), México también sufrió la expulsión de su defensor César Montes, quien vio la tarjeta roja directa por cortar un avance rival en calidad de “último hombre”. Con un trámite descontrolado y con el “Tri” defendiendo la ventaja con los dientes, Wilton Sampaio hizo sonar su silbato a los 97′ para sellar tres puntos de oro que desatan la ilusión azteca en el arranque de la cita planetaria.
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45 (+7)' ST - ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡GANÓ MÉXICO!
¡Acabó el encuentro! México venció por 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, por la jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026. Quiñones y Jiménez marcaron los goles. Montes fue expulsado en la visita y Stithole y Zwane, en el local.
45 (+2)' ST - ¡Tarjeta roja en México!
En el tiempo adicionado, César Montes vio la tarjeta roja en el 'Tri' por cortar un avance de Sudáfrica, por considerar el juez que era jugada de "último hombre".
39' ST - ¡Otra tarjeta roja en Sudáfrica!
Luego de una revisión VAR, Wilton Sampaino expulsó a Themba Zwane, producto de un manotazo sin el balón en juego sobre Roberto Alvarado.
35' ST - ¡Ocasión clara de Sudáfrica!
En su primer intervención en el juego, Oswin Appollis gambeteó hacia el medio, se hizo el espacio y lanzó un remate furibundo que obligó a una gran reacción de Rangel.
34' ST - Última modificación en México
Julián Quiñones, la figura del partido, abandona el campo de juego en el 'Tri' ovacionado, para dejar su lugar al "10", Alexis Vega.
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31' ST - Doble modificación en Sudáfrica
Bross reacciona al nuevo golpe de México y manda a la cancha a Oswin Appollis y Evidence Makgopa, que reemplazan a Aubrey Modiba y Iqraam Rayners.
30' ST - Doble modificación en México
El 'Vasco' realiza modificaciones puesto por puesto: Edson Álvarez y Armando González ocupan las posiciones de los salientes Erik Lira y Raúl Jiménez.
29' ST - Tarjeta amarilla en Sudáfrica
Julián Quiñones recibió un fuerte pisotón en el empeine del pie derecho y Nkosinathi Sibisi fue amonestado en la visita por esa infracción.
22' ST - ¡GOOOOL DE MÉXICO!
¡Cayó otro más! Raúl Jiménez marcó el 2-0 ante Sudáfrica. Luis Chávez recibió el balón por la derecha, enganchó, tiró el centro pasado y el 'Lobo' cabeceó por detrás de todos a la red.
Disconforme con su equipo, Javier Aguirre coloca nuevas fichas: Luis Chávez y Gilberto Mora sustituyen a Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo, que se van aplaudidos.
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16' ST - Segunda modificación en Sudáfrica
Con el juego estancado en una mesa, otra vez modifican los africanos: Themba Zwane ingresa al terreno de juego en el mediocampo y se retira Jayden Adams.
11' ST - Primera modificación en Sudáfrica
Con el jugador de menos, se mueve el banquillo visitante: Thalente Mbatha se mete a la cancha reemplazando a Lyle Foster, de discreto partido.
4' ST - ¡Tarjeta roja en Sudáfrica!
Brian Gutiérrez quedó mano a mano contra el portero, y Yaya Sithole lo bajó de atrás y fue expulsado en Sudáfrica por "último hombre".
3' ST - ¡Ocasión clara de México!
Otra vez quedó mal parado el guardameta visitante, y Julián Quiñones probó desde mitad de cancha al verlo adelantado, aunque finalmente pudo capturar el balón.
1' ST - ¡Ocasión clara de México!
El portero de Sudáfrica regaló el balón en el fondo, Álvaro Fidalgo se tropezó y remató incómodo, y en el rebote, Brian Gutiérrez lanzó una volea espectacular que se fue apenas por arriba del horizontal.
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0' ST - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡Complemento en marcha! Ya se juegan los últimos 45 minutos entre México y Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A. Por ahora, el local se impone por 1-0. ¿Cambiará algo en esta parte final?
45 (+4)' PT - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
¡Acabó la etapa inicial! México le gana por 1-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, con el tanto de Julián Quiñones en el amanecer del partido. Tiempo de irse a los vestidores.
45 (+3)' PT - ¡Ocasión clara de México!
Julián Quiñones filtró un gran pase entre los defensores de Sudáfrica, y Brian Gutiérrez definió desviado cuando tuvo en sus pies la posibilidad de extender la ventaja.
45' PT - Ocasión para Sudáfrica
Después de un tiro de esquina favorable a la visita, Mbekezeli Mbokazi capturó el rebote fuera del área, disparó con potencia y Raúl Rangel la contuvo en dos tiempos.
42' PT - ¡Ocasión clara de México!
Consecutivamente lo tuvo el 'Tri': Julián Quiñones remató dentro del área y reventó el poste, luego de un pivoteo con clase de Brian Gutiérrez en el punto penal.
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41' PT - ¡Ocasión clara de México!
Álvaro Fidalgo tomó el balón en la puerta del área, la pinchó por encima de la defensa, Raúl Jiménez no llegó a desviarla y el portero la despejó cuando se le metía adentro.
37' PT - ¡Ocasión clara de Sudáfrica!
En la primera construcción peligrosa de la visita, llegó el centro al área desde la izquierda, y Lyle Foster cabeceó desviado ante la mirada de Raúl Rangel.
35' PT - ¡Ocasión clara de México!
Gran jugada colectiva del equipo tricolor por banda izquierda, de Brian Gutiérrez para Jesús Gallardo, este envió un buscapié y el arquero se la quedó cuando la empujaba Raúl Jiménez.
25' PT - Cooling break
En pleno primer tiempo, el árbitro detiene momentáneamente el juego para que los futbolistas paren a tomar a agua y tengan un respiro previo a seguir el partido. Las televisoras aprovechan para poner publicidad.
23' PT - Tarjeta amarilla en México
En un avance por derecha de Sudáfrica, Brian Gutiérrez vio la amonestación en la escuadra nacional por una patada desde atrás sobre Teboho Mokoena.
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19' PT - ¡Ocasión clara de México!
En otro avasallante ataque del 'Tri', Julián Quiñones tomó confianza, remató desde afuera del área y el disparo se fue cerca y apenas por encima del travesaño.
17' PT - Tarjeta amarilla en Sudáfrica
Primer amonestado del compromiso: Teboho Mokoena vio la cartulina amarilla por una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo en el centro del campo.
13' PT - Otra ocasión de México
Tiro de esquina de Álvaro Fidalgo desde la izquierda, Raúl Jiménez ganó de arriba y cabeceó a las manos del guardameta de Sudáfrica, tomándose el rostro.
9' PT - ¡GOOOOL DE MÉXICO!
¡Se abre el marcador! Julián Quiñones marcó el 1-0 ante Sudáfrica. Presión alta y recuperación de Erik Lira en la puerta del área de Sudáfrica, y el delantero remató entre las piernas del arquero.
¡GOOOOL DE MÉXICO! 😭¡GOOOOOOL DE QUIÑONES! 😭 ¡RETUMBA EL CIUDAD DE MÉXICO!
En el amanecer del juego, Raúl Jiménez le quemó las manos al portero, luego de un centro de Israel Reyes desde la derecha hacia el corazón del área. El de Sudáfrica la mandó al córner.
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0' PT - ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos del encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, en el marco de la jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto a continuación.
Salen los equipos al terreno de juego
Se palpitan los momentos previos al inicio y explota el ambiente con un enérgico recibimiento y la fanaticada se viene abajo: México y Sudáfrica ya están en el campo para disputar el primer cotejo en la Copa del Mundo. ¡Ya se nos viene la fiesta!
Andrea Bocelli y EJAE acompañan el puntapié
A poco del arranque del encuentro, Andrea Bocelli y Kim Eun-jae cantan "DNA", el nuevo tema de ambos junto a David Guetta y Meghan Thee Stallion, parte del soundtrack del Mundial.
Salma Hayek presenta el inicio del Mundial
Con unas breves palabras para los asistentes al estadio, la actriz Salma Hayek envió sus deseos a México y dio bienvenida formalmente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Los jugadores se van a prepararse a vestidores
Los planteles finalizaron la entrada en calor y bajo una lluvia de palmas de los espectadores se retiraron a los vestuarios para ponerse la ropa que utilizarán en el compromiso. ¡Se siente el clima mundialista a tope!
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Las bancas de México y Sudáfrica para el encuentro
Estas son las alternativas de Aguirre y Bross para el partido de esta tarde:
Suplentes de México:Carlos Acevedo, Mateo Chávez, Luis Chávez, Santiago Giménez, Armando González, César Huerta, Guillermo Martínez, Gilberto Mora, Guillermo Ochoa, Orbelín Pineda, Luis Romo, Jorge Sánchez, Obed Vargas, Alexis Vega y Edson Álvarez.
Consumada la fiesta inaugural, el lleno de aficionados es casi total y en los próximos minutos terminará de ocuparse, con boletos absolutamente agotados para el México-Sudáfrica que comienza en breve.
El árbitro del juego entre México y Sudáfrica
El brasileño Wilton Sampaio, de los favoritos de CONMEBOL, será el juez que impartirá justicia en el partido inaugural. El colombiano Nicolás Gallo será el encargado del VAR, y el chileno Juan Lara será el AVAR.
Así fue el show de Shakira en el campo
Como parte de la inauguración, Shakira presentó la canción del Mundial con una presentación artística deslumbrante junto a un grupo de bailarines y bailarinas.
SHAKIRA PRESENTANDO LA CANCIÓN DEL MUNDIAL EN EL AZTECA.
La delegación local llegó al Estadio Azteca, y recibió una cálida bienvenida del público en los alrededores del recinto, mientras la gente dentro del mismo aplaudía con las imágenes transmitidas en la pantalla gigante.
🥹🏟️ Llegaron los 26 mexicanos que, como cada cuatro años, llevan los sueños y esperanzas de todo el país en un Mundial…. ¡HOY TOCA JUGARLO EN CASA!
El acceso de la fanaticada, sin inconvenientes y en paz
Tras los sucesos acontecidos en la última semana que preocupaban a la seguridad, los aficionados de México ingresan sin problemas y en orden, para ocupar sus respectivas ubicaciones en las gradas.
🏟️⚽Ingreso al Estadio Azteca avanza con normalidad
El acceso de aficionados se realiza en orden y sin contratiempos rumbo a la inauguración del Mundial 2026 🌎🎉
Pese a amenazas de manifestantes, el operativo se mantiene estable y la fiesta del futbol continúa 👮♂️🔥 pic.twitter.com/10ja0ebMIH
— EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) June 11, 2026
Canelo Álvarez enciende la previa del partido
Saúl 'Canelo' Álvarez ya está en la cancha junto a su pareja, y adelantó que México ganará esta tarde, 'o de lo contrario se meterá en la cancha', a modo de broma para distender el ambiente.
En la antesala del encuentro, la Cabra lanzó su pronóstico del duelo entre el 'Tri' y los 'Bafana Bafana' y... ¡anticipó un triunfo de la Selección Mexicana! ¿Se cumplirá su vaticinio en el primer juego?
🐐 De los creadores del Pulpo Paul llega... LA CABRA DE BOLAVIP.
La Cabra pronosticará al ganador de los partidos más importantes de la Copa del Mundo. Ya lo hizo sobre el debut mundialista. pic.twitter.com/iCZAB6gPhH
— Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 11, 2026
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¡SE VIENE EL PARTIDO: MÉXICO VS. SUDÁFRICA!
Bienvenidos aficionados, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego inaugural entre México y Sudáfrica, en el marco de la jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026. ¡Todo listo para que arranque la Copa del Mundo!
Periodista con 15 años de experiencia en radio y medios digitales. Es autor del libro 2011 La Historia de un Equipo Rebelde y fue testigo in situ de las dos Copas América obtenidas por Chile, lo que potencia su mirada sobre las grandes coberturas y la memoria reciente del deporte chileno.