¿Qué pasa si Croacia gana, pierde o empata contra Ghana en el grupo L del Mundial 2026?

La escuadra liderada por Luka Modric debe conseguir puntos para avanzar a la ronda de los 32 mejores equipos del certamen.

La Copa Mundial 2026 está en su última jornada de la fase de grupos. En ella, Croacia y Ghana se jugarán la vida para intentar clasificar en el grupo L de la competencia internacional.

Centrándonos en el combinado europeo, surge la siguiente duda. ¿Qué pasa si gana, empata o pierde este sábado 27 de junio? El equipo comandado por Luka Modric no tiene boletos asegurados para dieciseisavos de final.

Antes del encuentro, el conjunto europeo marcha en la tercera ubicación de la clasificatoria con cuatro puntos. Por ende, una victoria le entregaría el primer o segundo lugar (dependiendo del líder, Inglaterra, que enfrenta a Panamá).

A su vez, si Croacia termina igualada contra Ghana, el panorama será similar. Avanzará con cuatro unidades a la ronda de los 32 mejores, pero lo hará por su condición de mejor tercero.

Dos situaciones totalmente distintas a lo sufrirá la escuadra dirigida por Zlatko Dalić en caso de una derrota. De caer, los balcánicos quedarán fuera del Mundial 2026 al no alcanzar el corte de los mejores terceros.

Croacia busca avanza en el grupo L del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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Así está la tabla del grupo L del Mundial 2026