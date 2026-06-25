Mejores terceros en el Mundial 2026: Así marcha la tabla de posiciones donde clasifican 8 selecciones

El día de ayer se cerraron tres grupos en la Copa del Mundo, donde se confirmaron las clasificaciones de México, Sudáfrica, Brasil, Marruecos, Suiza y Canadá quienes dirán presente en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.
Otro que también confirmó su presencia en la próxima ronda del Mundial de Norteamérica 2026 es Bosnia y Herzegovina, equipo que remató tercero en el Grupo B con 4 puntos y se clasificó como uno de los mejores terceros.
Es precisamente este nuevo mecanismo de clasificación el que aspiran varias selecciones que no pudieron terminar en los primeros lugares y están expectantes de poder avanzar, como el caso de Ecuador que hoy debe medirse con Alemania por el Grupo E.
Bosnia tiene su lugar asegurado como mejor tercero. | Foto: Getty Images
De momento, Corea del Sur espera que la tabla no se mueva mucho para poder firmar su paso a la próxima etapa, mientras que Escocia se aferra a un milagro para no ser pasado en la jornada de hoy y firmar su eliminación.
Hoy día se definen tres grupos más y seguramente la tabla de mueva, por lo que todas las selecciones que remataron en el tercer lugar tendrán que estar atentas a ver si siguen el camino mundialista o si arman maletas y se van para la casa.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 25 de junio y cómo ver en Chile
La tabla de los terceros
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Bosnia y Herzegovina
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|2
|Suecia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|3
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Corea del Sur
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|5
|Argelia
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|6
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|7
|Escocia
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|8
|Cabo Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|9
|Bélgica
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|10
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|11
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|12
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0