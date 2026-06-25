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Mundial 2026

Mejores terceros en el Mundial 2026: Así marcha la tabla de posiciones donde clasifican 8 selecciones

En esta edición de la Copa del Mundo clasifican los 8 mejores terceros y, de momento, sólo hay un clasificado en esta tabla.

El Mundial no detiene su marcha.
© Getty ImagesEl Mundial no detiene su marcha.

El día de ayer se cerraron tres grupos en la Copa del Mundo, donde se confirmaron las clasificaciones de México, Sudáfrica, Brasil, Marruecos, Suiza y Canadá quienes dirán presente en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

Otro que también confirmó su presencia en la próxima ronda del Mundial de Norteamérica 2026 es Bosnia y Herzegovina, equipo que remató tercero en el Grupo B con 4 puntos y se clasificó como uno de los mejores terceros.

Es precisamente este nuevo mecanismo de clasificación el que aspiran varias selecciones que no pudieron terminar en los primeros lugares y están expectantes de poder avanzar, como el caso de Ecuador que hoy debe medirse con Alemania por el Grupo E.

Bosnia tiene su lugar asegurado como mejor tercero. | Foto: Getty Images

Bosnia tiene su lugar asegurado como mejor tercero. | Foto: Getty Images

De momento, Corea del Sur espera que la tabla no se mueva mucho para poder firmar su paso a la próxima etapa, mientras que Escocia se aferra a un milagro para no ser pasado en la jornada de hoy y firmar su eliminación.

Hoy día se definen tres grupos más y seguramente la tabla de mueva, por lo que todas las selecciones que remataron en el tercer lugar tendrán que estar atentas a ver si siguen el camino mundialista o si arman maletas y se van para la casa.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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La tabla de los terceros

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Bosnia y Herzegovina311156-14
2Suecia21016603
3Croacia210134-13
4Corea del Sur310223-13
5Argelia210124-23
6Paraguay210124-23
7Escocia310214-33
8Cabo Verde20202202
9Bélgica20201102
10RD Congo201112-11
11Ecuador201101-11
12Senegal200236-30
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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