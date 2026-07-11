Las cuatro figuras de Inglaterra que están a una amarilla de perderse una eventual semifinal del Mundial 2026

Los dirigidos por Thomas Tuchel enfrentarán a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 con cuatro jugadores al borde de la suspensión.

En el Mundial 2026 -que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá- cada detalle puede marcar la diferencia entre seguir soñando con el título o sufrir una baja sensible en el momento más importante del torneo.

Con las semifinales a la vista, las selecciones no solo deben preocuparse de superar a su rival, sino también de administrar las tarjetas amarillas acumuladas.

La Selección de Inglaterra afrontará este sábado un exigente duelo frente a Noruega por los cuartos de final, con el objetivo de instalarse entre los cuatro mejores del certamen. Sin embargo, el equipo dirigido por Thomas Tuchel llega con varios futbolistas claves caminando por la cuerda floja en materia disciplinaria.

Esto significa que cualquier amonestación podría tener consecuencias importantes para los ingleses. En caso de avanzar a la siguiente ronda, algunos de sus hombres más importantes no estarían disponibles para disputar una eventual semifinal.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Los futbolistas de Inglaterra que deben cuidarse ante Noruega

En total son cuatro los futbolistas de Inglaterra que llegan al compromiso frente a los Vikingos Rojos al límite de tarjetas amarillas.

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La lista la encabeza Jude Bellingham, una de las grandes figuras del equipo inglés. Junto al volante del Real Madrid también aparecen Declan Rice, pilar del mediocampo; el defensor Marc Guéhi y el joven Nico O’Reilly, quien también deberá cuidarse durante el encuentro.

Bellingham está en capilla en este Mundial 2026 | FOTO: Michael Steele/Getty Images)

Por ello, el cuerpo técnico inglés tendrá que encontrar el equilibrio entre la intensidad necesaria para vencer a Noruega y el riesgo de perder a alguno de sus jugadores más importantes para la siguiente fase.

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En un Mundial donde cada detalle puede inclinar la balanza, una tarjeta amarilla podría terminar costando mucho más que una simple amonestación.

En resumen…