El mercado de pases dentro del fútbol chileno ya empieza a tener sus primeros movimientos, en donde los distintos equipos analizan opciones para poder nutrir sus planteles de cara al próximo semestre.

Uno de los clubes que buscan poder reforzarse en este mercado es la Universidad Católica, quien aún tiene en mente lo que es la Liga de Primera, la Copa Chile y principalmente, lo que es la Copa Libertadores, en donde disputará octavos de final.

Por esto, el equipo de Daniel Garnero busca poder reforzar su plantel en lo que es este mercado de pases, en donde en las últimas horas un nuevo nombre ha sido vinculado al elenco de la precordillera.

Se trata del defensor Felipe Faúndez, quien hoy en día milita en O’Higgins de Rancagua y que tras su gran nivel con el conjunto ‘Rancaguino’, ha comenzado a llamar la atención de varios clubes y uno de estos, sería la Universidad Católica.

Faúndez en la mira de la UC | Foto: Photosport

Esta información la dio a conocer el periodista Jorge Cubillos en el programa ‘Pelota Parada’ en la que señaló que el jugador de O’Higgins de Rancagua está siendo seguido de cerca por la UC.

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Colo Colo también lo tiene en la mira

No solo la Universidad Católica estaría tras los pasos de Faúndez, ya que también de hace unas semanas se conoció del interés de Colo Colo en poder contar con el seleccionado nacional de cara al segundo semestre.

Ahora, con el interés de dos equipos importantes del fútbol chileno, se espera que el futuro de Felipe Faúndez esté muy lejos de continuar en O’Higgins de Rancagua y pueda concretar un salto en su carrera futbolística.