México confirma su formación titular para debutar en el Mundial de 2026 contra Sudáfrica

El elenco dirigido por Javier Aguirre ratificó su once inicial para su estreno en la cita planetaria. Toda la carne a la parrilla.

La Selección de México cuenta los segundos para comenzar su travesía en el Mundial de 2026. El combinado organizador lanzará a la cancha lo mejor disponible contra Sudáfrica por decisión de Javier Aguirre.

El entrenador no dudó un segundo y alineó a sus principales figuras para quedarse con los tres puntos en casa. Así lo expusieron las plataformas oficiales de dicha escuadra.

¿Alguna novedad en el once inicial? En primera instancia, destaca la inclusión de Raúl “Tala” Rangel en desmedro de uno de los históricos, Guillermo “Memo” Ochoa en el arco.

Por contraparte, los fanáticos mexicanos reaccionaron con sorpresa ante la ausencia de Gilberto Mora -de las mayores promesas del país- en el esquema estelar. Arrancará desde la banca.

Todo listo y dispuesto para el compromiso inaugural de la cita mundialista. Será válido por el grupo A.

México confirmó su formación contra Sudáfrica en el Mundial de 2026. (Foto: Getty Images)

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La formación de México vs. Sudáfrica en el Mundial de 2026

El dibujo táctico será con: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Dicho enfrentamiento entre México y Sudáfrica, por la fecha inicial del grupo A del Mundial de 2026, se jugará este jueves 11 de junio. Será desde las 15:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de México.

En resumen:

El técnico Javier Aguirre definió la formación titular de México para el debut mundialista.

definió la formación titular de México para el debut mundialista. La Selección de México enfrentará a Sudáfrica este jueves 11 de junio por el grupo A.

enfrentará a Sudáfrica este jueves 11 de junio por el grupo A. El partido se disputará a las 15:00 horas en el Estadio Ciudad de México.