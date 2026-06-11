El cruce inaugural del Mundial 2026 pone frente a frente a dos selecciones con presentes diferentes en el plano internacional.

Este jueves 11 de junio el balón vuelve a rodar. ¿La razón? Se dará el puntapié inicial a una nueva edición de la Copa del Mundo, certamen que concentra la atención de todo el planeta.

La cita se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, reuniendo a las mejores selecciones del mundo en una competencia que desde el primer día promete intensidad y grandes historias.

En ese contexto, el duelo entre México y Sudáfrica será el encargado de abrir oficialmente el certamen, en un partido que se jugará en el mítico Estadio Azteca.

Más allá de lo que ocurra en la cancha, el encuentro también deja espacio para una comparación que llama la atención fuera del juego: el valor de mercado de ambos planteles.

La abismal diferencia entre México y Sudáfrica

Según los registros de Transfermarkt, “El Tri” alcanza una tasación cercana a los 191 millones de euros, muy por encima de los 49 millones de euros en los que está valorizada los “Bafana Bafana”.

El poderío mexicano se explica, en parte, por nombres como Santiago Giménez (AC Milan), tasado en 18 millones de euros; Edson Álvarez, del Fenerbahçe, con un valor de 15 millones; y el joven Armando González, de Chivas, también con una valoración de 15 millones.

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México llega como favorito al duelo ante Sudáfrica | FOTO: Omar Vega/Getty Images

En el caso del conjunto africano, los jugadores más valiosos son Lyle Foster, del Burnley, con 8 millones de euros; Mbekezeli Mbokazi, del Chicago Fire, con 3.5 millones; y Relebohile Mofokeng, del Orlando Pirates, tasado en 3 millones.

Así, más allá del resultado del partido inaugural, el cruce por el Grupo A también refleja dos realidades muy distintas en la previa del Mundial.

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En resumen…