El Mundial 2026 comenzó este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, en una Copa del Mundo que la organizan en conjunto con Estados Unidos y Canadá.
Y en este primer partido que tiene a todo el planeta expectante, hay un chileno que es protagonista, encargado de una de las funciones claves para el buen desarrollo del juego.
Se trata del árbitro nacional Juan Lara, quien fue elegido por la FIFA como asistente del VAR (AVAR) junto al principal Nicolás Gallo (Colombia) y Jerome Brisard (Francia) como sporte de video.
El tridente apareció en la transmisión televisiva previo al inicio del partido, luego de ser presentados los árbitros que están en la cancha, liderados por Wilton Sampaio (Brasil), que es asistido por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.
Mientras que el árbitro asistente o cuarto árbitro es el paraguayo Juan Benítez y su reserva Eduardo Cardozo.
Juan Lara al fondo de la sala del VAR en el partido de México vs. Sudáfrica. (Foto: Captura)
Además de Juan Lara, los otros árbitros chilenos que estarán en este Mundial 2026 son Cristián Garay y sus asistentes Miguel Rocha y José Retamal.
En síntesis
- Juan Lara es el árbitro chileno asistente del VAR en el partido inaugural.
- México vs. Sudáfrica abrió el Mundial 2026 este 11 de junio.
- Wilton Sampaio lidera el cuerpo arbitral en cancha en el Estadio Azteca.