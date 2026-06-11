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Mundial 2026

México vs. Sudáfrica: El chileno que es protagonista en el partido inaugural del Mundial 2026

Este jueves comenzó el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, donde un chileno está siendo protagonista en el Estadio Azteca.

México y Sudáfrica le dan el vamos al Mundial 2026. (Foto: Luke Hales/Getty Images)
© Getty ImagesMéxico y Sudáfrica le dan el vamos al Mundial 2026. (Foto: Luke Hales/Getty Images)

El Mundial 2026 comenzó este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, en una Copa del Mundo que la organizan en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Y en este primer partido que tiene a todo el planeta expectante, hay un chileno que es protagonista, encargado de una de las funciones claves para el buen desarrollo del juego.

Se trata del árbitro nacional Juan Lara, quien fue elegido por la FIFA como asistente del VAR (AVAR) junto al principal Nicolás Gallo (Colombia) y Jerome Brisard (Francia) como sporte de video.

El tridente apareció en la transmisión televisiva previo al inicio del partido, luego de ser presentados los árbitros que están en la cancha, liderados por Wilton Sampaio (Brasil), que es asistido por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.

Mientras que el árbitro asistente o cuarto árbitro es el paraguayo Juan Benítez y su reserva Eduardo Cardozo.

Juan Lara al fondo de la sala del VAR en el partido de México vs. Sudáfrica. (Foto: Captura)

Juan Lara al fondo de la sala del VAR en el partido de México vs. Sudáfrica. (Foto: Captura)

Además de Juan Lara, los otros árbitros chilenos que estarán en este Mundial 2026 son Cristián Garay y sus asistentes Miguel Rocha y José Retamal.

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En síntesis

  • Juan Lara es el árbitro chileno asistente del VAR en el partido inaugural.
  • México vs. Sudáfrica abrió el Mundial 2026 este 11 de junio.
  • Wilton Sampaio lidera el cuerpo arbitral en cancha en el Estadio Azteca.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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