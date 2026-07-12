Luego de la polémica victoria de Argentina ante Suiza por los Cuartos de Final del Mundial, el periodista mexicano Álvaro Morales, confeso anti Argentina y anti Lionel Messi, explotó por el arbitraje y desmanteló la historia futbolística de la Albiceleste en un monólogo cargado de ironía.

Para uno de los líderes de opinión azteca, la clasificación de los dirigidos por Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026 es un eslabón más en una cadena de dudas.

“La Selección Argentina no tiene ninguna credibilidad como campeona del mundo”, disparó Morales, repasando con crudeza las estrellas de la escuadra sudamericana: “El 78, la dictadura y el vestidor con Perú; el 86, la mano asquerosa de un tramposo que se dopaba… y en el 90, lo que hicieron contra Brasil con las cantimploras con anestesia”.

Respecto a la actual cita planetaria, el comunicador no dudó en calificar el torneo como un bando de desequilibrio reglamentario: “Y ahora este Mundial ha sido de risa. La Selección Argentina elimina 3-2 a Egipto, pero ojo, a Mac Allister que comete falta en media cancha no le marcan nada y a Egipto sí. En la jugada del 3-2 había doble penal sobre Egipto, no dijeron nada… ¡Mutis! Todos los títulos mundiales de la Selección Argentina están manchados”, lanzó enfurecido.

Álvaro Morales destruye los mundiales ganados por Argentina.

El round por Messi: “Ríndete Morales, estás ante uno de los mejores”

El encendido discurso de Morales encontró una contrapartida inmediata en el set, abriendo un bando dialéctico sobre el rendimiento de la Pulga en el certamen estadounidense. El panelista Fernando Ceballos interrumpió el descargo para ponerse de pie, cantando el nombre del astro rosarino y exigiéndole sumisión al detractor: “¡Messi, Messi, Messi! ¡Ríndete Morales, ríndete! Estás ante uno de los mejores… Hoy ya se acabó el debate, Messi es el mejor futbolista argentino de la historia”.

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Fiel a su estilo provocador, Morales no se quedó de brazos cruzados en la cancha del debate y le bajó el precio al rendimiento del ’10’ en el pasto ante Suiza: “Siempre beneficiado por todos los errores arbitrales, ¿no? No apareció en 80 minutos y falló un penal… A Pelé le marcaron cinco penales que no debieron marcarse”. Pese a que Ceballos defendió los brutales números de la Pulga en el torneo, destacando su “90% de participación en los goles de Argentina, con ocho goles y tres asistencias”, Morales cerró con un dardo letal: “Hoy Argentina mostró su incompetencia, su falta de calidad futbolística y mostró miedo. Este 3-1, como muchos otros resultados, está manchado”. El Clásico ante Inglaterra ya se vive con el cuchillo entre los dientes.