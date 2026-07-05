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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 5 de julio y cómo ver en Chile

Este domingo se disputarán dos atractivos cruces de octavos de final que definirán a nuevos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

La lucha por el título continúa con dos nuevos cruces de octavos de final.
© Getty ImagesLa lucha por el título continúa con dos nuevos cruces de octavos de final.

El Mundial 2026 -que se está desarrollando en Estados Unidos, Canadá y México– continúa entrando en terreno decisivo y cada encuentro comienza a adquirir una relevancia aún mayor.

En ese escenario, este domingo 5 de julio se disputará una nueva jornada de los octavos de final, instancia donde las selecciones ya no tienen margen de error y cualquier tropiezo puede significar el adiós a la cita planetaria.

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La jornada tendrá dos compromisos que prometen emociones de principio a fin. Por un lado, la Selección de Brasil intentará ratificar su candidatura frente a una Selección de Noruega que se ha transformado en una de las selecciones que más ha llamado la atención en el certamen debido a su rendimiento y capacidad para competir.

Haaland se ve las caras frente a Vinicius Jr y compañía | FOTO: Gemini IA

Haaland se ve las caras frente a Vinicius Jr y compañía | FOTO: Gemini IA

Más tarde será el turno de la Selección de México y la Selección de Inglaterra. El combinado azteca buscará aprovechar el respaldo de su público, mientras que los ingleses intentarán imponer el peso de su historia para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Los partidos de HOY domingo

Brasil vs. Noruega

· Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

México vs. Inglaterra

· Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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