Este jueves comienza la Copa del Mundo y el primer partido irá por televisión abierta, cable y plataformas de streaming.

Este jueves arranca el Mundial 2026 y el planeta fútbol se concentra en lo que sudecerá durante más de un mes en México, Estados Unidos y Canadá, donde por primera vez una Copa del Mundo tiene a tres países anfitriones y competirán de forma inédita 48 selecciones.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca, repitiéndose el duelo que se llevó a cabo hace 16 años en Johannesburgo.

Si bien Chile no clasificó a esta cita planetaria, de todas formas podremos ver en vivo toda la acción de lo que suceda en Norteamérica, pues habrá más de una opción para ver los partidos de este Mundial.

Por ejemplo, Chilevisión transmitirá 34 partidos de la fase de grupos en televisión abierta; Disney+ Premium emitirá otros 23 duelos de la primera fase y Paramount+ tendrá los 104 partidos de la Copa del Mundo en alianza con DSports y su plataforma DGO.

¿Quién transmite en Chile el partido inaugural del Mundial 2026?

TV abierta: Chilevisión

Chilevisión Señal online: Chilevisión

Chilevisión App gratis: Chilevisión

Chilevisión TV cable/satelital: DSports (Canal 610 y 1610)

DSports (Canal 610 y 1610) Streaming: Disney+; Paramount+; DGO.

¿A qué hora es el partido de México vs. Sudáfrica?

El partido entre los mexicanos y los ‘Bafana Bafana’ se disputa este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca, Ciudad de México.

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El Estadio Azteca es el escenario del partido inaugural del Mundial 2026. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

En síntesis