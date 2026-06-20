En un encuentro de alta intensidad disputado en la ciudad de Toronto, las selecciones de Alemania y Costa de Marfil se vieron las caras en el marco de la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Los primeros minutos del cotejo mostraron un trámite de estudio bastante equilibrado; mientras los africanos buscaban explotar la […]

En un encuentro de alta intensidad disputado en la ciudad de Toronto, las selecciones de Alemania y Costa de Marfil se vieron las caras en el marco de la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Los primeros minutos del cotejo mostraron un trámite de estudio bastante equilibrado; mientras los africanos buscaban explotar la velocidad de Ousmane Diomandé por la banda izquierda, el combinado germano apostaba por transiciones profundas y rápidas tras recuperar el esférico.

La primera gran oportunidad corrió por cuenta de Kai Havertz a los 11 minutos con un testazo que el meta Fofana despejó con lo justo. Poco después, Jamal Musiala y Felix Nmecha arrimaron peligro con remates desviados.

La polémica se instaló a los 22 minutos cuando Aleksandar Pavlovic convertía para los europeos, pero el juez principal anuló la conquista acusando una falta previa sobre el portero marfileño. Tras la pausa de hidratación, Costa de Marfil reaccionó y dio el gran golpe a los 30 minutos: Diomandé se proyectó por el sector izquierdo, sacó un centro que Manuel Neuer contuvo a medias y Franck Kessié capitalizó de gran forma el rebote para decretar el 1-0. Antes del descanso, Benie Traore Bonny probó los reflejos de Neuer y Florian Wirtz comandó los intentos de una Alemania que se marchó al vestuario en desventaja.

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Deniz Undav el héroe germano

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La reacción teutona comandada por Deniz Undav

En el complemento, el cuadro teutón saltó al césped con la obligación de revertir el marcador. Pese a los avisos iniciales de Musiala y un cabezazo apenas desviado de Havertz, Costa de Marfil no renunció al ataque y merodeó el área rival con aproximaciones peligrosas de Ilaix Moriba y el propio Diomandé. Sin embargo, la insistencia de los dirigidos por Julian Nagelsmann encontró su recompensa en el minuto 68 cuando Nadiem Amiri sacó un preciso centro desde el sector derecho y Deniz Undav define de primera para poner la igualdad en Toronto.

El gol envalentonó a los europeos, dando paso a un desenlace cargado de nerviosismo donde Costa de Marfil acechaba el área germana y los alemanes respondían mediante rápidos contragolpes. En el minuto 89, Fofana se vistió de héroe al despejar con lo justo una tremenda volea a media altura de Nathaniel Brown, y en el tiempo de descuento, embolsó un remate a ras de piso de Amiri. Cuando parecía que el reparto de puntos estaba sellado, la jerarquía alemana apareció en la última jugada del partido para abrochar una victoria fundamental en sus aspiraciones mundialistas.

Agonía, desahogo y tres puntos de oro

En el minuto 94, en una de las últimas cargas del partido, Deniz Undav apareció en el corazón del área para firmar su doblete personal y dar vuelta el marcador en el límite del fuera de juego, desatando la auténtica algaparición en el banco de suplentes alemán. Con este agónico y definitivo 2-1 tras el pitazo final, Alemania sumó tres unidades de oro en el Grupo E, dejando atrás las dudas y encendiendo la lucha por la clasificación en la cita planetaria. Sigue todos los detalles, informes e incidencias del torneo a través de la cobertura completa de nuestro portal.