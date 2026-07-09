Mundial 2026: este será el resultado de Francia ante Marruecos según la Inteligencia Artificial

La IA analizó distintos factores del esperado duelo de cuartos de final y entregó su pronóstico para definir al próximo semifinalista.

Las predicciones están a la orden del día cada vez que se acerca un partido importante y en el Mundial 2026 -que se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá- no es la excepción.

Pero en pleno esta cita planetaria apareció un nuevo “pronosticador” que cada vez gana más protagonismo entre los hinchas del fútbol. ¿Cuál es? La Inteligencia Artificial.

Entonces, ¿qué dice la IA sobre el encuentro entre Francia y Marruecos por los cuartos de final? Su predicción ya está sobre la mesa y entrega un resultado que seguramente dará que hablar entre los fanáticos del balompié.

La IA se la juega en el Francia vs. Marruecos

La predicción de la IA indica que Francia se impondrá por 2 a 1 y se quedará con el pasaje a semifinales.

Según reveló ChatGPT, este será encuentro muy parejo, donde Los Leones del Atlas volverían a demostrar la solidez que lo ha caracterizado durante el torneo, aunque el poder ofensivo de Les Blues terminaría inclinando la balanza.

Eso sí, la IA también advierte que los africanos tienen opciones reales de dar la sorpresa si logran sostener el empate durante buena parte del compromiso, por lo que no descarta un desenlace mucho más ajustado de lo esperado.

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Si Francia avanza a semifinal, espera rival entre España y Bélgica | FOTO: Al Bello/Getty Images)

Como ocurre con cualquier predicción, el fútbol siempre tiene espacio para las sorpresas. Y en un Mundial, basta una jugada para que cualquier pronóstico quede completamente en el olvido.

En resumen…

La Inteligencia Artificial analizó el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y entregó su predicción sobre el resultado del partido, considerando el rendimiento, las estadísticas y el presente de ambas selecciones.