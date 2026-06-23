Los delanteros del Barcelona y Arsenal vuelven a quedar al margen en la Selección de Inglaterra en este Mundial 2026.

Este martes la Selección de Inglaterra disputa su segundo partido por el Grupo L del Mundial 2026, donde enfrenta a Ghana buscando otro triunfo tras la goleada por 4-2 sobre Croacia en el estreno.

Pero en el equipo que dirige Thomas Tuchel hay dos ausencias que llaman la atención por la gran temporada que tuvieron en sus clubes.

Se trata de los delanteros Marcus Rashford y Bukayo Saka, ambos campeones con el Barcelona y Arsenal, respectivamente.

El motivo de la ausencia de Rashford y Saka

Lo cierto es que ninguno de los dos es considerado titular para el DT alemán, por lo que quedaron en la banca por una decisión técnica, siendo alternativa igual que en el partido pasado.

Es más, Rushford ingresó en el segundo tiempo contra los croatas y terminó anotando el último gol para ‘Los Tres Leones’, mientras que Saka entró y le dio la asistencia.

Marcus Rashford y Bukayo Saka entran como refresco en Inglaterra. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

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Para Tuchel, los delanteros titulares son el goleador Harry Kane, secundado por tres media punta: Jude Bellingham, Noni Madueke y Anthony Gordon.

Tampoco son de la partida otros nombres relevantes, como Eberechi Eze, Ollie Watkins, Jordan Henderson, John Stones y Trevoh Chalobah.

Mientras que ni siquiera entraron en la convoctaria para la Copa del Mundo figuras como Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold.

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En síntesis